Киев, 29 октября. Украине не следует доводить ситуацию с транзитом «голубого топлива» из России до «газовой войны», заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

По его словам, Киев однозначно ее проиграет. Политик объяснил, что в России «долгое время была точка зрения, что через Украину нельзя ничего проводить». По словам депутата, сейчас Москва призывает Киев договариваться так, чтобы транспортировка газа осталась на взаимовыгодных условиях. В Раде предсказали поражение Украины в «газовой войне» с Россией.

Она хочет сохранить транзит «голубого топлива» через эту страну, но Украина этому препятствует. В эфире телеканала «112 Украина» Волошин подчеркнул, что российская сторона ведет себя «гиперконструктивно по всем направлениям». Волошин добавил, что Москва показала, что «не собирается никому ничего дарить», а если договор о транзите газа не продлят, то Европа будет винить в этом Украину.

Напомним, срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Соглашение действует с 2009 года. В настоящее время украинская государственная компания «Нафтогаз» судится с «Газпромом». Украинская сторона требует пересмотреть контрактные тарифы на транзит газа в период с 2018 по 2019 год.

В апреле 2018 года министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что РФ готова обсуждать вопрос о дальнейшем транзите газа через Украину, если условия поставок топлива будут экономически обоснованны. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что компания не планирует отказываться от транзита газа через территорию Украины.

При этом с 2015 года Киев прекратил осуществлять закупку газа у России. В настоящее время украинская сторона покупает российский газ по реверсной схеме из стран Евросоюза. Вопрос о транзите газа через Украину после 2019 года обсуждается на трехсторонних переговорах с участием представителей России, Украины и ЕС.

Ранее стало известно, что «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.