РФ надеется, что курдские террористы вовремя покинут зону у границы Сирии с Турцией

Москва, 29 октября. Российская сторона рассчитывает, что курдские боевики успеют уйти из приграничной с Турцией зоны на северо-востоке Сирийской Арабкой Республики. Об этом сообщил во вторник журналистам специальный представитель президента России по САР Александр Лаврентьев.

Обозначенный российско-турецким меморандумом о взаимопонимании срок отвода курдских формирований из 30-километровой пограничной зоны на северо-востоке Сирии истекает в 18.00 (по московскому времени) 29 октября.

Лаврентьев напомнил, что лидеры РФ и Турции достигли договоренностей по этому вопросу — «какие-то гарантии дал один президент и другой президент».

«Давайте дождемся», — передает РИА Новости его слова.

Напомним, на прошлой неделе лидеры Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам многочасовых переговоров подписали меморандум, состоящий из 10 пунктов. В одном из пунктов указано, что с 12.00 (по московскому времени) 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции против курдов-боевиков вводятся подразделения российской военной полиции и пограничной службы Сирии. Предполагается, что военные РФ и САР будут содействовать выводу подразделений курдских сил.

После переговоров Путина и Эрдогана глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров заявил о прекращении турецкой операции против курдских террористов в САР. Так, операция Анкары против курдских террористов проходила в течение почти двух недель — с 9 по 22 октября.

Генштаб ВС Турции 9 октября объявил о старте антитеррористической операции на севере САР против курдских банд, захвативших восточный берег Евфрата под причиной якобы «борьбы» с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Однако на самом деле курды не боролись с террористами, а оказывали давление на мирное население.

1 Организация запрещена на территории РФ.