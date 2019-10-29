Политолог объяснил разочарование Европы переговорами России и Украины по газу

В переговорах с Киевом нужны особые педагогические методики, нежели разумные доводы. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Разочарование Еврокомиссии

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович заявил, что разочарован итогами консультаций с Российской Федерацией и Украиной по газу.

«Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что с политической волей можно было достичь позитивного прогресса», — заявил Шевчович.

Кроме того, политик выразил надежду, что по вопросу транзита газа удастся договориться в будущем. Он призвал Москву и Киев пользоваться «каждым днем и минутой» для двусторонних переговоров по поводу этой проблемы.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров заявил, что Москва может пролонгировать действующий контракт по транзиту газа в качестве запасного варианта. Если Киев с будущего года будет работать по «европейским законам», то РФ также сможет обеспечить поставки голубого топлива по этим правилам.

«За гранью разумного»

Как отметил Андрей Иванов, газовые войны Украины с Россией — это уже давняя традиция Киева, и именно из этого обстоятельства надо исходить при анализе ситуации. После госпереворота 2014 года война эта вышла просто за все грани разумного.

«Если раньше Киев просил российское топливо «на халяву», то после вообще встал в позу и стал покупать российский же газ дороже при помощи реверса. И сейчас мы видим, что вроде бы Украина готова подумать над тем, чтобы покупать газ напрямую. Это ей выгодно, а Россия просто идет на встречу братской стране. Но ведь просто так согласиться с очевидным украинские власти не могут, они используют простые вещи для дополнительных политических баталий. То же самое касается и транзита», — пояснил Андрей Иванов.

При этом эксперт обратил внимание, что Украина сейчас пытается сохранить транзит, который ей жизненно необходим, за счет жалости.

«Мол, мы бедные и несчастные, Европа должна за нас заступиться, иначе осиротеем и пропадем. Но при этом Киев параллельно выдвигает свои условия, «Нафтогаз» собирается подавать дополнительные иски к «Газпрому». Проще говоря, логики во всех этих переговорах нет, именно из-за позиции украинской стороны. Но что делать России и ЕС? Приходится искать компромисс. Но весь диалог похож на попытку чему-то обучить умственно отсталого человека. Нужны особые педагогические методики в переговорах с Киевом, нежели разумные доводы», — заключил Андрей Иванов.

РФ, Украина и Европейская комиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после окончания 2019 года, когда истекает действие нынешнего контракта с Киевом.