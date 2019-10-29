Вашингтон, 29 октября. Власти США проявляют негуманное и жестокое обращение к россиянину Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Посольство России обвинило США в жестоком отношении к Ярошенко. Отмечается, что Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями. Как уточнили в дипломатической миссии, российская сторона в очередной раз получила отказ от Вашингтона в переводе Ярошенко в Россию по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц.

«Ничего, кроме возмущения, это вызывать не может. Ответ американцев больше похож на отписку», — говорится в заявлении дипмиссии.

Российский летчик Константин Ярошенко не сможет вернуться на родину, как его соотечественница Мария Бутина. Об этом стало известно сразу после освобождения девушки, которая незаконно удерживалась в американском заключении в течение полутора лет.

Россия неоднократно указывала на несостоятельность обвинений и отсутствие адекватной доказательной базы, а также пыталась вернуть летчика, в том числе посредством обмена на нескольких американских граждан, отбывавших заключение в РФ. Тем не менее Ярошенко так и не был отпущен.

По словам председателя межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолога Сергея Маркова, несостоятельность обвинений против Ярошенко настолько очевидна, что если бы его экстрадировали в Россию, как это и планировалось, то в аэропорту его встретили бы не сотрудники ФСИН, чтобы конвоировать в изолятор (как бы это случилось с любым возвращенным на родину преступником), а представители МИДа, чтобы чествовать как героя.

Напомним, Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года. В Соединенные Штата Америки летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Американские агенты якобы уличили летчика в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отрицает свою вину, Москва считает дело сфабрикованным.