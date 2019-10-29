США раскалывают Сирию, расхищая нефть вместе с бандформированиями курдов

Москва, 29 октября. Разрушительная деятельность США в Сирии приводит к социальной деградации и гуманитарной катастрофе, возникшей по вине бандформирований курдов. Соответствующее заявление сделал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Нелегальный нефтебизнес американцев все больше раскалывает страну, не давая официальным властям установить наконец законность и правопорядок за Евфратом. В результате активизируются всевозможные банды, террористические и просто криминальные, но прежде всего курдские», — отметил эксперт.

Перенджиев подчеркнул, что с подачи курдских боевиков в Сирии расцветают наркотрафик, торговля оружием и даже контрабандная торговля органами для трансплантации. По словам политолога, из-за Отрядов народной самообороны (YPG) и других террористических организаций курдов в Сирийской Арабской Республике (САР) наблюдается все больше убийств, насилия и притеснения местных жителей.

«В таких «черных зонах», где американцы все пускают на самотек, имеют место практически все самые жестокие виды преступлений против человечности», — заявил Перенджиев.

Эти процессы происходят из-за политики США, направленной только на собственную выгоду и легкую наживу. При этом с трибун американцы постоянно говорят о первостепенности принципов демократии.

«Внутри таких зон криминального беспредела легко отмыть деньги, уйти от законного преследования и замести следы, поэтому американцам поддержание такого «порядка» выгодно», — рассказал политолог.

Эксперт отметил, что США, как и курдских террористов, не беспокоят судьбы сирийцев. Из-за этого на востоке САР сложилась критическая обстановка, а террористическая и криминальная угроза там достигла высочайшего уровня.

«Трамп уже не скрывает своей реальной задачи в Сирии — это осуществление комплексной агрессии против страны для захвата нефтяных ресурсов, и не столько важно чьими руками — ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) или курдских боевиков», — пояснил Перенджиев.

Соединенным Штатам становится все сложнее придумывать оправдания своим преступлениям в Сирии, поскольку в последнее время публикуется все больше разоблачений. Например, очередные подобные факты недавно представило Минобороны РФ. По словам эксперта, в результате президент США Дональд Трамп решил не скрывать, что считает похищение нефти на Ближнем Востоке «чуть ли не священным» правом Вашингтона. Политолог подчеркнул, что американский лидер, по сути, озвучил то, о чем стеснялись говорить его предшественники.

«Они прикрывались террористами и ИГИЛ1 (запрещена в РФ), и YPG, но теперь решили действовать почти открыто, как бы говоря, мол, это мы можем требовать от кого-то следования международным законам, но от нас такого требовать никто якобы не имеет права, это мы решим сами», — заключил Перенджиев.

Напомним, в 2017 году курдские радикалы захватили восточный берег Евфрата и начали незаконно вывозить оттуда нефть, являющуюся достоянием сирийского народа. Также бандформирования курдов пытались навязать свои порядки местному населению — арабам-суннитов.

1 Организация запрещена на территории РФ.