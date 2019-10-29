Выдуманная история «уничтожения» аль-Багдади обернулась позором для США

Вашингтон, 29 октября. Соединенные Штаты, заявлением о том, что якобы убитый главарь запрещенной в РФ ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади был утоплен, поглумились над всем миром и исламскими обычаями.

Кроме того, как пишет информационное агентство «Народные новости», таким образом американцы активно «заметают следы», опасаясь того, что правда об «уничтожении» аль-Багдади станет известна миру.

При этом, все большее количество экспертов ставят под сомнение гибель террориста. Штаты своими действиями, а именно решением утопить тело якобы убитого руководителя ИГИЛ1, не вносят ясность в ситуацию.

Как бы ссылаясь на обычаи ислама, американские военные заявили, что тело «уничтоженного» террориста будет предано морю. Однако, как отметил блогер Ортега в своем Telegram-канале, ничего подобного обычаи ислама не предполагают.

«Тело может быть предано морю, если невозможно поступить иначе, то есть, если вокруг нет и клочка суши. В Сирии, да и в Ираке, куда «доставлено» тело аль-Багдади, с сушей все в порядке», — отметил блогер.

Итак, вместо того, чтобы представить миру доказательства ликвидации аль-Багдади, США заявляют о его скоропостижных похоронах в море, где тело, если оно, конечно, есть, съедят акулы. «Концы в воду» — по-другому и не скажешь.

1 Организация запрещена на территории РФ.