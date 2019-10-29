США сохранят контроль над нефтяными месторождениями Сирии. События дня. ФАН-ТВ

США озвучили планы на сирийскую нефть
Соединенные Штаты, не раз заявлявшие об уходе из Сирии, вновь усиливают позиции в регионе. И, похоже, что повод для новой оккупации — сомнительная смерть Абу Бакра аль-Багдади, лидера «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки). Глава Пентагона Марк Эспер рассказал о планах США сохранить контроль над нефтяными месторождениями в арабской республике. А доступ к ним предоставить союзникам — курдским боевикам. По словам Эспера, эти места как раз при жизни аль-Багдади долгое время были источником ресурсов для радикальных исламистов. О том, что нефть на самом деле принадлежит народу Сирии, а американцы находятся здесь незаконно, Эспер умолчал. Напомним, что в воскресенье американский лидер Дональд Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади, но никаких доказательств в подтверждение свои слов не представил. В этой информации усомнилось и российское Министерство обороны. К тому же, стоит ли говорить, что в западных СМИ главарь террористов погибал уже более 10 раз, но всегда чудесным образом «воскресал».
Протестующие блокируют вокзалы в Барселоне
В Каталонии минувшая ночь, как и последние две недели, вновь прошла под знаком протеста. На сей раз активисты собрались у вокзала Сантс в Барселоне. Разъезжаться по домам никто из них, впрочем, не планировал. Наоборот, участники акции пытались заблокировать железнодорожное сообщение — стражи порядка сдерживали их прямо у входа. Лозунги звучат все те же: против решения испанского суда. Напомним, что две недели назад он приговорил нескольких известных каталонских политиков к заключению сроком до 13 лет. Их осудили за проведение референдума 2017 года за независимость региона от Испании. В Мадриде эту самодеятельность сочли нарушением конституции, но с ними не согласились тысячи протестующих — на улицах начались беспорядки с погромами и поджогами. Они и по сей день продолжаются.
Уличные беспорядки захлестнули Боливию
Серия протестов, конечно, не утихает и в Латинской Америке. Вслед за другими странами региона беспорядки настигли Боливию. По оценкам местных СМИ, в ходе столкновений пострадали не менее 30 человек. Бунт начался вслед за очередными президентскими выборами — в них победил действующий лидер страны Эво Моралес. Нынешний срок станет для него четвертым. Однако противников Моралеса народный выбор не устроил, и они решили фактически повторить недавние сценарии из Чили и Эквадора: с горящими улицами и столкновениями с полицией. Моралес назвал произошедшее попыткой госпереворота.
Британский парламент отказался от досрочных выборов
Тем временем британская Палата общин снова отвергла идею премьер-министра страны Бориса Джонсона. Она выступила против досрочных парламентских выборов, хотя, как ни странно, 299 депутатов проголосовали за и лишь 70 против. Этого оказалось мало, ведь часть парламентариев попросту игнорировала процесс, а сама инициатива Джонсона требовала 434 голосов. Напомним, что ранее Палата общин одобрила перенос Brexit на 31 января 2020 года. Эту отсрочку уже согласовали лидеры Евросоюза. Но Джонсон тем не менее надеялся, что к следующему году парламент обновится и сможет принять новые решения по выходу Великобритании из Евросоюза. Пока что эта дилемма до сих пор в тупике.