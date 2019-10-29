США сохранят контроль над нефтяными месторождениями Сирии. События дня. ФАН-ТВ

США озвучили планы на сирийскую нефть Соединенные Штаты, не раз заявлявшие об уходе из Сирии, вновь усиливают позиции в регионе. И, похоже, что повод для новой оккупации — сомнительная смерть Абу Бакра аль-Багдади, лидера «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки). Глава Пентагона Марк Эспер рассказал о планах США сохранить контроль над нефтяными месторождениями в арабской республике. А доступ к ним предоставить союзникам — курдским боевикам. По словам Эспера, эти места как раз при жизни аль-Багдади долгое время были источником ресурсов для радикальных исламистов. О том, что нефть на самом деле принадлежит народу Сирии, а американцы находятся здесь незаконно, Эспер умолчал. Напомним, что в воскресенье американский лидер Дональд Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади, но никаких доказательств в подтверждение свои слов не представил. В этой информации усомнилось и российское Министерство обороны. К тому же, стоит ли говорить, что в западных СМИ главарь террористов погибал уже более 10 раз, но всегда чудесным образом «воскресал».

Протестующие блокируют вокзалы в Барселоне В Каталонии минувшая ночь, как и последние две недели, вновь прошла под знаком протеста. На сей раз активисты собрались у вокзала Сантс в Барселоне. Разъезжаться по домам никто из них, впрочем, не планировал. Наоборот, участники акции пытались заблокировать железнодорожное сообщение — стражи порядка сдерживали их прямо у входа. Лозунги звучат все те же: против решения испанского суда. Напомним, что две недели назад он приговорил нескольких известных каталонских политиков к заключению сроком до 13 лет. Их осудили за проведение референдума 2017 года за независимость региона от Испании. В Мадриде эту самодеятельность сочли нарушением конституции, но с ними не согласились тысячи протестующих — на улицах начались беспорядки с погромами и поджогами. Они и по сей день продолжаются.

Уличные беспорядки захлестнули Боливию Серия протестов, конечно, не утихает и в Латинской Америке. Вслед за другими странами региона беспорядки настигли Боливию. По оценкам местных СМИ, в ходе столкновений пострадали не менее 30 человек. Бунт начался вслед за очередными президентскими выборами — в них победил действующий лидер страны Эво Моралес. Нынешний срок станет для него четвертым. Однако противников Моралеса народный выбор не устроил, и они решили фактически повторить недавние сценарии из Чили и Эквадора: с горящими улицами и столкновениями с полицией. Моралес назвал произошедшее попыткой госпереворота.