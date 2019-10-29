Трамп надеется избежать импичмента после громкого заявления об «уничтожении» аль-Багдади

Вашингтон, 29 ноября. Полный состав палаты представителей США проведет в предстоящий четверг голосование по резолюции, которая предполагает процесс импичмента главы Белого дома Дональда Трампа, ранее заявившего о «ликвидации» в Сирии главаря ИГ1 (запрещена в РФ) аль-Багдади. Не исключено, что на фоне громких слов об убийстве «террориста №1» Трамп надеется избежать импичмента.

Демократы в настоящее время проводят расследование в рамках импичмента, но их оппоненты — представители Республиканской партии — обвиняют их в том, что процесс запуска процедуры не был оформлен верно. Спикер палаты от Демократической партии Нэнси Пелоси обращала внимание на то, что в этом нет надобности, потому что у комитетов и так есть все соответствующие полномочия для расследования по этому делу.

Пелоси в новом заявлении указала, что принятие резолюции для импичмента не требуется, и это подтвердил американский суд. Однако «в течение недель хозяин Белого дома, его юристы и единомышленники в конгрессе делали необоснованные заявления, что расследование палаты представителей не имеет необходимого разрешения», уточнила она.

«На этой неделе мы поставим на общее голосование резолюцию, которая подтвердит текущее расследование, проводимое сегодня нашими комитетами», — добавила Пелоси.

Согласно информации издания Washington Post, голосование пройдет в четверг.

Как сообщала «Газета.Ru», на прошлой неделе Трамп объявил, что американские военные якобы «ликвидировали» главаря ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Как заявил президент, террориста завели в тупик собаки, после чего прогремел взрыв и обвал тоннеля на главаря ИГ. Американский лидер объявил также о некой специальной экспертизе, которая «подтвердила» по сохранившимся останкам, что погиб именно аль-Багдади.

Многие политологи, эксперты и СМИ поставили слова американского главы под сомнение, указав на отсутствие каких-либо фактов и доказательств. В министерстве обороны России заявили, что нет никакой достоверной информации об американской спецоперации и ее успешных итогах. В оборонном ведомстве подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с неба по зоне деэскалации Идлиб в Сирии воздушными силами США или международной коалиции не наблюдалось. Кроме того, эксперты уверены, что фейк о ликвидации «главного террориста» был придуман для того, чтобы Трампу удалось избежать импичмента.

В понедельник мониторинговая группа ООН по террористическим группировкам ИГ и «Аль-Каида»1 (запрещена в России) заявила, что не может подтвердить информацию об уничтожении главаря ИГ, отмечали «Известия».

1 Организация запрещена на территории РФ.