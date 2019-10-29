В Госдуме допустили возможность сокращения числа моногородов почти вдвое

Москва, 29 октября. В экспертном совете по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике допустили возможность сокращения числа моногородов в России почти вдвое.

Как сообщают «Известия», министерство экономического развития предлагало за следующие три года выделить на новую программу развития моногородов дополнительно более 18,5 млрд рублей, однако правительственная комиссия не поддержала инициативу.

При этом в экономическом ведомстве пояснили, что на первом этапе реализации новой программы не планируется радикально пересматривать перечень, так как нельзя оставлять кризисные города без поддержки.

По мнению специалистов, количество моногородов можно сокращать по двум причинам: если численность населения составляет менее трех тысяч человек, а также если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике города.

Добавим, что новая программа развития моногородов готовится взамен старой, которая должна была действовать до 2025 года, но досрочно прекратила свое существование в начале 2019-го. С критикой документа выступила Счетная палата.

Как напоминает RT, министр экономического развития России Максим Орешкин в августе заявил, что ожидает роста реальных доходов населения на 1,5% в будущем году. По его словам, Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста реальных доходов населения в РФ в 2019 году с 1% до 0,1%.

При этом ведомство ожидает, что в 2020 году рост реальных доходов населения составит 1,5%.К 2024 году этот показатель достигнет 2,4%. Орешкин также добавил, что в нынешнем году рост мировой экономики станет самым слабым, начиная с 2009 года.