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Заявления Трампа о захваченной курдами сирийской нефти призваны оправдать провал США в Сирии

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Заявления Трампа о захваченной курдами сирийской нефти призваны оправдать провал США в Сирии

Москва, 29 октября. Заявления Дональда Трампа о заинтересованности в захваченной курдскими боевиками сирийской нефти призваны оправдать провал США в Сирии, считает военный эксперт Борис Рожин.

Размышлениями на тему специалист поделился в интервью информационному агентству iReactor, напомнив, что своими заявлениями о нефтяных полях, оккупированных курдскими бандами, президент США пытается оправдать свое решение бросить курдов.

«Перед нами попытка переориентировать стратегические интересы США на то, что последние попросту хотят воровать сирийскую нефть. Она не принадлежит США», — пояснил эксперт.

Борис Рожин напомнил о том, что еще не так давно Соединенные Штаты, безуспешно скрывая попытки заработать на не принадлежащим им «черном золоте», прикрывались мнимой борьбой с запрещенным в РФ «Исламским государством»1.

«Теперь идет попытка вбросить новую стратегическую цель. Естественно, на продаже нефти США тоже хотят заработать. Вложиться в регион, где идет война и где есть интересы многих стран, реальный риск, вот и идет переориентация интересов Пентагона», — констатировал военный эксперт.

Заявления Трампа о захваченной курдами сирийской нефти призваны оправдать провал США в Сирии

Как напоминает RT, на днях российское оборонное ведомство представило доказательства контрабанды США сирийской нефти – Минобороны опубликовало снимки космической разведки, запечатлевшие незаконную добычу и вывоз ресурса с оккупированной курдами территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: iReactor
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