Нелепый фейк о «ликвидации» аль-Багдади был придуман США на фоне полного поражения в Сирии

Москва, 29 октября. Политолог Дмитрий Захаров назвал заведомо неудачными попытки Соединенных Штатов вернуть себе статус гегемона фейковыми новостями о «ликвидации» главаря запрещенной в РФ ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади.

Размышлениями на тему публицист поделился в интервью информационному агентству iReactor, напомнив, что слова президента США Дональда Трампа о гибели аль-Багдади похожи на историю с убийством Усамы бен Ладена.

«США повторяются. Подобное было и с Бен Ладеном. Не находите аналогию? Какой безумец в Белом доме придумал такой нелепый фейк? Каждое заявление Белого дома глупее предыдущего», — отметил Захаров.

Как считает эксперт, все говорит о том, что окончательное поражение США в Сирии совсем вывело из равновесия Трампа и его команду. При этом уже никакие заявления и действия не помогут Штатам укрепить позиции в САР.

«Момент упущен. Очевидно же, что американская «исключительность» не желает быть на втором или даже третьем месте. Однако Штаты уже не будут первыми никогда, и Белый Дом уже это понял», — констатировал эксперт.

Как напоминает «Газета.ru», ранее Дональд Трамп объявил, что американские солдаты якобы «уничтожили» аль-Багдади. По заявлению президента США, террориста завели в тупик собаки, после чего произошел взрыв и обвал тоннеля на главаря ИГИЛ. Позднее хозяин Белого дома объявил также о некой экспертизе, которая «подтвердила» по уцелевшим останкам, что погиб именно аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.