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Военный ДНР погиб под огнем со стороны ВСУ

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Военный ДНР погиб под огнем со стороны ВСУ

Донецк, 29 октября. Во время обстрела с позиций ВСУ города Горловки в Донецкой Народной Республике погиб ополченец.

Об этом накануне сообщили в Народной милиции ДНР, также уточнив, что киевские силовики во время обстрела применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«Вооруженные формирования Украины обстреляли район Зайцево. В результате обстрела получил смертельное ранение защитник республики», — заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Как напоминает «Газета.ru», в ДНР обстрелам подверглись восемь населенных пунктов, где ВСУ задействовали минометы калибром 82 и 120 мм, зенитные установки, гранатометы различных видов и другое вооружение.

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Источник: РИА Новости
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