В Еврокомиссии высказались об итогах консультаций с Москвой и Киевом по газу

Брюссель, 29 октября. О разочаровании из-за итогов консультаций с Россией и Украиной по газу заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.

Как сообщает РИА Новости, высокопоставленный европейский чиновник рассказал, что несмотря ни на что, выражает надежду на то, что стороны смогут договориться о транзите в самом ближайшем будущем.

«Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что с политической волей можно было достичь позитивного прогресса», — отметил вице-президент Еврокомиссии.

Шевчович призвал Россию и Украину не терять времени, и использовать «каждый день и минуту» для того, чтобы проводить двухсторонние переговоры и найти решение этой проблемы.

Как напоминает «Газета.ru», накануне министр энергетики России Александр Новак по итогам переговоров заявил, что Москва может пролонгировать действующий контракт по транзиту газа в качестве запасного варианта.

Кроме того, отраслевой федеральный министр добавил, что если Киев с будущего года будет работать по «европейским законам», то Москва также сможет обеспечить поставки голубого топлива по этим правилам.

Добавим, что Российская Федерация, Украина и Европейская комиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после окончания 2019 года, когда истекает действие нынешнего контракта с Киевом.