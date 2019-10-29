СК РФ проверит сообщение СМИ о вынужденном переезде семьи из Вологодской области в Карелию

Москва, 29 октября. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение региональному СУ выяснить причины и условия, приведшие к нарушениям прав детей в Вологодской области.

Как сообщает пресс-служба силового ведомства, журналисты рассказали, что семья из Вологодской области была вынуждена переехать в Карелию, чтобы скрыться от органов опеки, дабы избежать изъятия шестерых детей.

По мнению супругов, основной причиной претензий со стороны надзорных органов была их бедность – представителей органов профилактики не устроили условия в доме, где проживала малоимущая семья.

Также глава СК РФ обратил внимание на ситуацию в Москве, где в одной из семей, по сообщениям СМИ, трое детей, находящихся под опекой у 61-летней женщины не получают нужного воспитания и подвергаются физическому насилию.

Александр Бастрыкин поручил досконально выяснить причины и условия, приведшие к нарушениям прав детей в Москве и Вологодской области. Результаты проверок поставлены главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Как напоминает «Газета.ru», ранее глава Следственного комитета поручил ведомству разобраться с ситуацией вокруг петербургского инвалида, который на протяжении пяти лет не мог получить положенную ему по закону квартиру.

Мужчина обращался в суд, жалуясь на бездействие чиновников из администрации Любанского городского поселения (Тосненский район Ленинградской области), и даже выиграл иск, однако ситуацию это не изменило.