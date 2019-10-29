США и курдские банды намерены действовать в Сирии по «афганскому» сценарию

Дамаск, 29 октября. Все всегда прекрасно понимали, ради чего США находятся в Сирийской Арабской Республике, и для чего им на самом деле нужны курдские боевики, заявил сирийский политолог Маис Курбанов.

Размышлениями на тему, комментируя признания американского президента о том, что Штатам на Ближнем Востоке, прежде всего, нужна нефть, эксперт поделился в интервью информационному агентству «Политика сегодня».

«Американцы не просто так находятся в сирийском государстве. То, что они искали оружие массового поражения в Ираке, они просто искали нефть. Но в Ираке уже начали притеснять их», — отметил политолог

По мнению Курбанова, США, в стремлении оправдать свои претензии на «черное золото», хвастаются своими псевдоуспехами – как будто именно они остановили в САР терроризм или якобы ликвидировали главаря запрещенной в РФ ИГИЛ1 аль-Багдади.

«Америка никогда не захочет увидеть Сирию свободным государством. Потому что, если Сирия освободится от терроризма, начет процветать, то другие государства начнут следовать за Сирией», — уточнил эксперт.

Как напоминает «Газета.ru», ранее неоднократно сообщалось о контрабанде нефти из САР. Американцы через курдских боевиков удерживают нефтяные месторождения провинции Дейр-эз-Зор, незаконно вывозя оттуда нефть в Ирак. Свою долю от ее реализации получали даже боевики «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.