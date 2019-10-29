В Раде заявили о возвращении фашизма на Украину

Киев, 29 октября. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что в стране вновь существует угроза возвращения фашизма.

«Фашизм опять вернулся на наши улицы. Если премьер-министр Украины открыто приходит на концерт группы, которая пропагандирует фашизм, если на Украине сносятся памятники героям-освободителям и тут же открываются новые тем людям, которые убивали сотни тысяч мирных жителей... значит, опять началась война, и она касается каждого из нас», — цитирует слова политика RT.

Рабинович также напомнил, что война возвращается тогда, когда начинают сносить памятники победителям, и призвал не позволить фашизму «поднять голову».

В середине октября разгорелся скандал после визита главы украинского кабмина Алексея Гончарука на концерт рок-группы «Сокира Перуна». В прошлом году киевская полиция завела уголовное дело в отношении группы из-за использования свастики и фашистских призывов в своем творчестве. При этом сами музыканты отрицают причастность к неонацизму.

Свое посещение концерта ультраправого музыкального коллектива Гончарук объяснил приглашением на мероприятие украинскими ветеранами, от которого он не мог отказаться. При этом в общее с журналистами премьер подчеркнул, что ранее никогда не слушал эту группу.

Стоит отметить, что организатором скандального концерта выступил Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины. После в Сети появились фотографии Гончарука, который поднимался на сцену, чтобы поздравить неонацистов с наступающим Днем защитника Украины.

Позднее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки Гончарука из-за посещения концерта «Сокиры Перуна». По словам представителей партии, премьер таким образом продемонстрирован неуважение к украинскому народу, который участвовал в Великой Отечественной войне, саботаж мирного процесса в Донбассе, а также поддержку фашистских национал-радикальных организаций.

Отметим, общественность уже неоднократно обращала внимание на тенденцию оправдания фашизма на Украине. Так, летом сообщалось, что в городе Золочев Львовской области торжественно перезахоронили останки 29 солдат из 14-й дивизии СС «Галичина». Гробы с останками нацистов были накрыты государственными флагами Украины. Их захоронили как героев страны.

Напомним, дивизия СС «Галичина» принимала участие в карательных операциях фашистов и совершила военные преступления против мирного населения на землях, оккупированных Третьим Рейхом. На Нюрнбергском процессе «Галичина», как часть СС, была признана преступной организацией.