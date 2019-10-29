Минэкономразвития готовится изменить подход к учету бедности в России

Москва, 29 октября. Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которое вносит изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в РФ.

Как сообщает РБК, документ предполагает, что со следующего года Росстат ежегодно будет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения. Информацию статистическое ведомством будет получать от Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России.

После интеграции полученных данных с показателями Росстата будет проходить оценка уровня бедности. Верифицированные данные по стране и регионам будут публиковаться 29 декабря.

Еще одним нововведением в изучении бедности станет то, что Росстат начнет изучать данные об условиях жизни и финансовом положении по трем целевым группам: семьи с несовершеннолетними, пенсионеров и женщин с детьми. Исследование финансового положения семей с детьми будет проводиться с 2021 года ежегодно, пенсионеров — с 2020 года.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей глава Росстата Павел Малков сообщил, что ведомство применит в России инновации цифровой переписи населения Белоруссии. К примеру, абсолютным новшеством станет организация мобильных групп. Впечатление произвела и работа ситуационного центра: сотрудники Белстата отслеживали работу каждого переписчика в режиме реального времени.

Перепись-2020 будет радикально отличаться от работы переписчиков во все предыдущие годы в России, начиная с первого подсчета населения в 1987 году. Главное отличие — введение цифровых технологий. 360 000 переписчиков больше не будут тратить бумагу — им предстоит работать с планшетами отечественного производства «Ростелекома». Результаты переписи загрузят на цифровую аналитическую платформу «Население»: первые итоги появятся уже в 2020 году, полностью их проанализируют за 2021-2022 годы.