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Apple выпустила новые шумоподавляющие наушники AirPods Pro

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Apple выпустила новые шумоподавляющие наушники AirPods Pro

Москва, 29 октября. Корпорация Apple сообщила о выпуске нового поколения наушников AirPods Pro. Новинку уже можно заказать на официальном портале компании, на прилавках магазинов девайс появится в ближайшую среду. 

Как сообщает телеканал «360», новые наушники будут поставляться с тремя комплектами гибких силиконовых вкладышей с конической полостью, чтобы обеспечить вакуумную посадку гаджета в ухе и обеспечить отсутствие внешних шумов.

AirPods Pro, согласно заявлению компании, оснащены инновационной системой вентиляции и выравнивания внутреннего давления. Предполагается, что это поможет пользователям избавиться от дискомфорта от постоянного использования наушников. Новый гаджет не промокает от пота и воды, что дает ему преимущества перед другими наушниками для любителей спорта.

В AirPods Pro установлены два микрофона. Первый из них анализирует внешний звук, после чего внутри создается эквивалентный антишум, который устраняет все внешние помехи для телефонной беседы или прослушивания музыки. Второй направлен внутрь уха и адаптирует звуковой сигнал с учетом информации, полученной от первого динамика. Открытый режим позволит владельцу AirPods Pro слушать музыку и в то же время слышать внешние звуки.

Apple выпустила новые шумоподавляющие наушники AirPods Pro

Этой осенью вышла новая модель в ряду смартфонов от Apple — iPhone 11. Как и все модели после iPhone X, она лишена кнопки «домой» ради увеличения площади сенсорного экрана. Кнопка исчезла, начиная с модели iPhone X. Последним устройством с кнопкой «домой» на экране был iPhone 8, представленный осенью 2017 года.

На прошлой неделе стало известно, что американский президент Дональд Трамп решил сказать гендиректору Apple Тиму Куку, что кнопка «домой» в прежних моделях iPhone внизу экрана была удобнее, чем существующее теперь сенсорное смахивание

Отметим, ранее стали появляться жалобы на беспроводные наушники Apple. Так, в феврале житель американской Флориды Джейсон Колон сообщил о том, что один из его AirPods взорвался во время тренировки. Как сообщала «Газета.ру», компания пообещала провести расследование и разобраться в причинах инцидента.

Apple выпустила новые шумоподавляющие наушники AirPods Pro

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Источник: 360
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