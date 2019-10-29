Аваков выразил поддержку националистам «Азова»

Киев, 29 октября. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил поддержку нацбатальону «Азов». Об этом он написал в своем Twitter после посещения Мариуполя.

Аваков посетил мобильном центр так называемого отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины «Азов». В этом центре ведется подготовка бойцов батальона, включающая в себя огневые занятия.

В своем посте Аваков написал, что считает «Азов» «одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины».

«Наша философия – максимальная поддержка тех, кто защищает Украину», — отметил Аваков.

Напомним, «Азов» — так называемое добровольческое подразделение, которое финансировалось из частных источников и принимало участие в гражданской войне на юго-востоке Украины. Данное подразделение отметилось массовыми преступлениями против мирных жителей Донбасса, а также активным использованием нацистской и неонацистской символики. Позже Киев счел, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, и предложил «Азову» и ему подобным принять официальный статус, войдя в состав вооруженных сил страны, пишет газета «Известия».

Ряд американских конгрессменов ранее заявил, что намерен обратиться к госсекретарю Майку Помпео с просьбой объяснить, почему данное вооруженное формирование до сих пор не включено в список «иностранных террористических организаций».