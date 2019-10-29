США продолжат расхищать нефть Сирии вместе с курдскими боевиками

Вашингтон, 29 октября. США намерены и далее продолжать борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в Сирии, заявил министр обороны США Марк Эспер. При этом он уточнил, что речь идет о защите нефтяных месторождений и сохранении контроля над ними курдскими боевиками.

«Несмотря на смерть главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, ситуация с безопасностью в Сирии остается сложной. Многие государственные и негосударственные игроки продолжают борьбу за контроль над территориями и ресурсами. Наша миссия в Сирии остается прежней: обеспечить разгром ИГ. Последнее перемещение американских сил направлено на продолжение нашей миссии», — заявил Эспер.

Глава Пентагода особо подчеркнул, что американские военные, которые останутся в Сирии, будут работать «в тесном контакте» с курдскими «Силами демократической Сирии» (SDF).

«Мы продолжим обеспечивать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии», — добавил он.

Нефтяные месторождения провинции Дейр-эз-Зор были оккупированы курдскими боевиками в 2017 году под предлогом борьбы с ИГ. При активном содействии США курды незаконно захватили стратегические нефтяные и газовые месторождения.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп признал, что США приняли участие в конфликте в Сирии ради нефти, которую они незаконно вывозят при помощи курдских бандформирований. Более того, Трамп подверг своих предшественников критике за то, что они не выкачали достаточно ресурсов с Ближнего Востока. Решение не отводить американские войска с восточных территории Сирии связано именно с «защитой» сирийской нефти для курдов.

Днем ранее Минобороны РФ представило доказательства контрабанды США сирийской нефти. Военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, запечатлевшие незаконную добычу и вывоз ресурса с оккупированной курдами территории Сирии. При этом Сирия, с территории которой Соединенные Штаты беззастенчиво уводят ресурсы, не получает ничего.

Позднее была опубликована видеозапись, на которой видно, как США вывозят украденную сирийскую нефть с территорий, оккупированных курдскими боевиками. На кадрах видно, как колонна американских нефтевозов вывозит нефть с контролируемых США месторождений в провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.