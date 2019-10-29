США надеются затормозить развитие Сирии, воруя нефть с помощью курдских оккупантов

Москва, 29 октября. США пытаются затормозить развитие Сирии, незаконным образом вывозя из нее нефть при помощи курдов-оккупантов. С таким мнением выступил эксперт по странам Ближнего Востока Маис Курбанов в интервью изданию «ПолитЭксперт».

Во время своего выступления к нации американский президент Дональд Трамп заявил, что главной целью присутствия США в Сирии является нефть. По мнению Курбанова, США делают все, чтобы не дать Сирии окрепнуть и начать самой распоряжаться своими богатствами.

Как отметил эксперт, если вернуть Дамаску контроль над собственными месторождениями, он станет одним из самых сильных государств на Ближнем Востоке. Курбанов отметил, что США попросту не хотят видеть Сирию сильным государством.

«Они арабы, и у них есть прекрасные примеры, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Сирийцы увидят, что арабы – свободная нация, которая сама распоряжается своими природными ресурсами. Жители САР, естественно, захотят такой же путь, и тогда они обратятся за помощью к Ирану, России. В конечном счете американцы потеряют свой контроль над Ближним Востоком, который они сейчас имеют», — отметил Курбанов.

Он напомнил, что США занимались воровством нефти не только в Сирии, но и в Ираке.

Напомним, что ранее неоднократно сообщалось о контрабанде нефти из Сирии. Американцы через контролируемых ими курдских боевиков удерживают нефтяные месторождения провинции Дейр-эз-Зор, незаконно вывозя оттуда нефть в Ирак. Эта нефть поставлялась на экспорт в районе иракского Синджара. Свою долю от ее реализации получали даже боевики «Исламского государства»1, якобы лишившие прямого контроля над месторождениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.