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Военные из РФ и Турции обсудили планы по Сирии после операции против курдских боевиков

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Военные из РФ и Турции обсудили планы по Сирии после операции против курдских боевиков

Анкара, 29 октября. Российские и турецкие военные обсудили в Анкаре совместные планы по Сирии в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах президентов РФ и Турции в Сочи после операции «Источник мира» против курдских боевиков, сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

В понедельник завершился первый день переговоров с российской военной делегацией, которая прибыла в столицу Турции. Сторонам предстоит спланировать мероприятия, которые будут предприняты в соответствии с соглашением, достигнутым 22 октября в Сочи. Переговоры продолжатся во вторник.

9 октября началась турецкая военная операция «Источник мира», направленная против курдских бандформирований и террористов группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). В целях урегулирования ситуации в САР Россия и Турция 22 октября приняли меморандум о взаимопонимании. Документ регламентировал дальнейшие шаги стран по установлению стабилизации в регионе.

Военные из РФ и Турции обсудили планы по Сирии после операции против курдских боевиков

В частности, соглашением устанавливается ввод на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений военной полиции РФ и сирийской погранслужбы, которые будут содействовать выводу курдских отрядов. 

В понедельник, на четвертый день действия меморандума российские патрули начали движение по пограничной полосе от резиденции российских войск в городе Камышлы в направлении западному району, к городу Амуда, Дербасия и окрестностям Рас-аль-Айна. Подразделение сирийской армии сопровождало патруль российской военной полиции, пока они не дошли до сирийско-турецкой границы, где в ближайшие дни планируется установить стратегические пункты сирийской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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