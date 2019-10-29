Две ракеты упали на военную базу США в Ираке

Багдад, 29 октября. Две ракеты упали на военной базе в Ираке, где размещены американские военнослужащие. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на собственные источники в сфере безопасности Ирака.

«Две ракеты упали на базу «Таджи» к северу от Багдада, где располагаются американские военные», — сообщает канал.

Других подробностей пока не сообщается. Отметим, что ранее стало известно о планах иракских властей провести ряд улучшений в системе ПВО страны. Среди прочего, руководство Ирака рассматривает вариант с приобретением современных зенитных ракетных комплексов у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров.

Напомним, в ночь на 14 сентября на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вспыхнули пожары. Сообщалось, что ЧП произошло из-за атаки неизвестных беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. БПЛА сбросили бомбы на объекты в Абкайне и Хурайсе, что привело к возгоранию и прекращению их работы.

Вашингтон заявил, что никаких свидетельств атаки из Йемена нет, и обвинил в произошедшем Иран. Поддержала эту позицию арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Тегеран же все обвинения отверг.