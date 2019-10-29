Политолог назвал нелепыми заявления Трампа о защите нефти в Сирии

Москва, 29 октября. США используют курдских боевиков для выкачивания ресурсов из нефтяных полей на северо-востоке Сирии. Об этом заявил политолог Иван Коновалов, добавив, что данные территории в САР нужно защищать не от террористов, а самих США, фактически грабящих сирийский народ.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп признал, что США приняли участие в конфликте в Сирии ради нефти, которую они незаконно вывозят при помощи курдских бандформирований. Более того, Трамп подверг своих предшественников критике за то, что они не выкачали достаточно ресурсов с Ближнего Востока. Решение не отводить

В интервью «ПолитРоссии» директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов назвал нелепым заявления Трампа о защите сирийской нефти, поскольку именно Штаты занимаются грабежом месторождений.

«Конечно, можно отметить некоторую честность со стороны Трампа - теперь США хотя бы не скрывают того, что лезут на Ближний Восток ради нефти. Но его слова о защите нефтегазовых месторождений не вызывают ничего, кроме смеха. От кого, спрашивается, американцы будут защищать эти вышки? По логике вещей, им придется защищать их от самих себя», — объяснил он.

Происходящее на восточном берегу Евфрата эксперт охарактеризовал как «настоящий грабеж», контролируемый американцами. Он напомнил, что ранее «на этих землях сидело «Исламское государство»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка», после при помощи США пришли курдские бандформирования.

«Это ведь не их земля, а арабская, однако они пришли на нее якобы освобождать от террористов, после чего осели там. И все для того, чтобы выкачивать нефть, продавая ее на черном рынке. А прибыль же получают американцы», — подчеркнул политолог, резюмировав, что нефть нужно защищать от США, а не террористов ИГ1.

Напомним, 26 октября Минобороны РФ представило доказательства контрабанды США сирийской нефти. Военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, запечатлевшие незаконную добычу и вывоз ресурса с оккупированной курдами территории Сирии, передавал RT. При этом Сирия, с территории которой Соединенные Штаты беззастенчиво уводят ресурсы, не получает ничего.

Политолог, президент АНО «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин подчеркнул, что Вашингтон нагло обворовывает Сирию, причем делает это, нарушая собственные санкции. Как известно, из-за американских ограничительных мер Дамаск не имеет права торговать собственной нефтью, но «благодаря» нелегальным схемам США сирийская нефть существует на мировом рынке.

Вечером в понедельник глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты будут защищать нефтяные месторождения в Сирии силой. При этом он добавил, что американские военные ставят своей целью добиться возможности для курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) использовать эти месторождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.