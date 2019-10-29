Опубликовано видео, на котором США вывозят краденую сирийскую нефть

Дамаск, 29 октября. Видеозапись, на которой видно, как США вывозят украденную сирийскую нефть с территорий, оккупированных курдами-террористами, появилась в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как колонна американских нефтевозов вывозит нефть с контролируемых США месторождений где-то в провинции Дейр-эз-Зор.

Нефтяные месторождения провинции Дейр-эз-Зор были оккупированы курдскими боевиками в 2017 году под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ1 (запрещена в России). При активном содействии США, курды незаконно захватили стратегические нефтяные и газовые месторождения.

После этого США начали активно заниматься контрабандой нефти через сирийско-иракскую границу. В частности, прохождение колонн нефтевозов регулярно отмечалось на пути из Аль-Омара до военной базы США, расположенной в районе населенного пункта Аш-Шаддади. Затем нефть экспортировалась через «серую зону» в районе иракского Синджара. Стоит отметить, что боевики ИГ, якобы лишившиеся контроля на нефтяными полями, исправно получали свою долю прибыли от американских сделок с краденой сирийской нефтью.

Международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.