Ушел из жизни известный художник Николай Касаткин

Москва, 29 октября. Российский художник Николай Касаткин скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба галереи Pop/off/art.

Картины Касаткина выставляются в американском Зиммерли-музее, Третьяковской галерее, Пушкинском музее и других культурных учреждениях.

«С прискорбием сообщаем вам, что позавчера, 26 октября, скончался один из классиков современного отечественного искусства Николай Иванович Касаткин», — приводит сообщение галереи RT.

Одним из наиболее узнаваемых приемов Касаткина стала «картина в картине». Свою последнюю работу под названием «Начало» художник завершил в декабре 2018 года.

Напомним, что в начале октября сообщалось о смерти летчика-космонавта Алексея Леонова, первого человека, сделавший шаг в открытый космос, дважды Героя Советского Союза. На его счету два космических полета и первый в мире выход в открытый космос. Общий налет Леонова составил 7 суток 33 минуты 8 секунд. Свой первый полет космонавт совершил 18 марта 1965 года в качестве второго пилота корабля «Восход-2» вместе с коллегой Павлом Беляевым. Тогда Леонов вышел в открытый космос и провел за пределами летательного аппарата 12 минут 9 секунд, удаляясь от него на расстояние до 5,35 метров. Кроме того, Леонов известен как художник, написавший немало картин на тему космоса.