Трамп показал фото собаки, участвовавшей в инсценировке «убийства» аль-Багдади

Вашингтон, 29 октября. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, которая, по его словам, принимала участие в спецоперации по ликвидации лидера группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

«Мы рассекретили фото замечательной собаки (ее имя все еще засекречено), которая сделала такую великолепную работу по захвату и уничтожению лидера ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади!» — написал глава Белого дома.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

Напомним, ранее Трамп объявил, что американские солдаты якобы «уничтожили» аль-Багдади. По заявлению президента США, террориста завели в тупик собаки, после чего произошел взрыв и обвал тоннеля на главаря «Исламского государства». Трамп объявил также о некой экспертизе, которая «подтвердила» по уцелевшим останкам, что погиб именно аль-Багдади.

Позднее, как передавала «Газета.ру», председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что служебная собака, раненная во время операции по ликвидации главы ИГ, идет на поправку. Он также заявил, что личная информация пса, его имя и фото, не будет раскрыта широкой общественности, так как животное является участником боевых действий.

Многие эксперты поставили слова американского президента под сомнение, указав на отсутствие каких-либо доказательств. В Минобороны России заявили, что нет никакой достоверной информации об американской спецоперации и ее результатах. В военном ведомстве подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции не было зафиксировано.

В понедельник мониторинговая группа ООН по террористическим группировкам ИГ и «Аль-Каида»1 заявила, что не в состоянии подтвердить информацию о ликвидации лидера ИГ, передавали «Известия».

Позднее появилась информация, что останки убитого аль-Багдади были сброшены в море. Таким образом, не исключено, что американцы своими действиями пытаются избавиться от улик.

Политический аналитик Владимир Соловейчик в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что если возник вопрос о доказательствах убийства главаря ИГ, то их надо предъявить общественности, а не выбрасывать в морскую пучину.

1 Организация запрещена на территории РФ.