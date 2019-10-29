США пообещали силой защитить свою возможность грабить нефть у Сирии

Вашингтон, 29 октября. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить.

«США будут поддерживать контроль за нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии», — заявил журналистам Эспер.

При этом он добавил, что при жизни лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади, якобы «ликвидированного в сирийском Идлибе, «эти месторождения были источником финансовых ресурсов ИГ1, поддерживая его операции».

Эспер пообещал, что «вооруженные силы США будут давать серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать».

Журналисты уточнили у главы Пентагона, касается ли обещание американских солдат не пускать никого на нефтяные месторождения, России и сирийских военных. Эспер ответил: «В целом да». При этом он добавил, что американские военные ставят своей целью добиться возможности для курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) использовать эти месторождения.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что районы с нефтяными месторождениями должны контролировать власти Сирии, передает РИА Новости.

Напомним, 26 октября Минобороны РФ представило доказательства контрабанды США сирийской нефти. Военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, запечатлевшие незаконную добычу и вывоз ресурса с оккупированной курдами территории Сирии, передавал RT. При этом Сирия, с территории которой Соединенные Штаты беззастенчиво уводят ресурсы, не получает ничего.

Американский лидер во время обращения из Белого дома признал, что США приняли участие в конфликте в Сирии ради нефти, которую они незаконно вывозят при помощи курдских бандформирований. Более того, Трамп подверг своих предшественников критике за то, что они не выкачали достаточно ресурсов с Ближнего Востока.

Крымский политолог Владимир Джаралла напомнил, что сирийская нефтеноснаяпровинция Дейр-эз-Зор была занята исламистами практически в самом начале сирийского конфликта. После этого при активном пособничестве США из нее пошел поток дешевой контрабандной нефти. Эксперт оценил прибыль США от подобной контрабанды нефти в 30 миллионов долларов ежемесячно.

Политолог, президент АНО «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин подчеркнул, что Вашингтон нагло обворовывает Сирию, причем делает это, нарушая собственные санкции. Как известно, из-за американских ограничительных мер Дамаск не имеет права торговать собственной нефтью, но «благодаря» нелегальным схемам США сирийская нефть существует на мировом рынке.

1 Организация запрещена на территории РФ.