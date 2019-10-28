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СМИ узнали о наличии гражданства США у хоккеиста Малкина

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СМИ узнали о наличии гражданства США у хоккеиста Малкина

Москва, 28 октября. Нападающий сборной РФ и клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подтвердил наличие американского гражданства, сообщила журналистка Шелли Андерсон в своем микроблоге в Twitter.

О наличии паспорта США у Малкина ранее в интервью Sports.ru заявил юрист Дмитрий Мачихин. Позднее Андерсон сообщила, Малкин подтвердил наличие у него гражданства США наряду с российским.

СМИ узнали о наличии гражданства США у хоккеиста Малкина

Евгений Малкин играет в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбург Пингвинс» он три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе национальной команды России дважды выигрывал золото на чемпионатах мира. Хоккеист также является членом общественного движения Putin Team, которое было создано в поддержку России и главы государства Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Трехкратный чемпион мира Виктор Шалимов в беседе с «Газетой.ру» призвал не придавать особого значению информации о возможном двойном гражданстве Малкина. Он подчеркнул, что, имея двойное гражданство, Малкин не перестает быть игроком российской сборной и успешно за нее выступать. При этом Шалимов добавил, что хоккеист не отказывается от российского гражданства.

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Источник: sports.ru
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