Трамп признал, что главной причиной участия США в конфликте в Сирии является нефть

Москва, 29 октября. Контрабанда нефти при помощи курдов-террористов приносит США огромную выгоду, отметил крымский политолог Владимир Джаралла. Так он прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который признался, что целью участия США в сирийском конфликте стала нефть.

Американский лидер во время обращения из Белого дома признал, что США приняли участие в конфликте в Сирии ради нефти, которую они незаконно вывозят при помощи курдских бандформирований. Более того, Трамп подверг своих предшественников критике за то, что они не выкачали достаточно ресурсов с Ближнего Востока. По мнению эксперта, Трамп был вынужден сделать такое заявление из-за давления на его администрацию.

«Заявление же Трампа напрямую связано с внутриполитической ситуацией в США. После провала попыток импичмента демократы испытывают затруднения в избирательной кампании, а Трамп чувствует себя уверенно. Заявление о том, что Америка хорошо зарабатывает на этом деле, хоть и выглядит безобразием для внешних наблюдателей, но вполне попадает в точку зрения американцев», — прокомментировал слова Трампа Джаралла для издания «Слово и дело».

Он напомнил, что сирийская нефтеносная провинция Дейр-эз-Зор была занята исламистами практически в самом начале сирийского конфликта. После этого при активном пособничестве США из нее пошел поток дешевой контрабандной нефти.

Министерство обороны России ранее публиковало фотографии, сделанные космической разведкой. На них зафиксирован факт незаконной добычи нефти американцами в оккупированных курдскими радикалами районах Сирии. Активную поддержку этой деятельности оказывают американские военные и ЧВК. Эксперт оценил прибыль США от подобной контрабанды нефти в 30 миллионов долларов ежемесячно.

«Нужно помнить, что цели США в Сирии несколько раз менялись. Первым и главным было свержение Асада: поддержка суннитского восстания, а также внутриэлитных группировок, однако режим оказался намного более прочным, чем они себе представляли. Далее США закрепились на востоке Сирии, и сделали ставку на курдов, после чего возник нефтегазовый вопрос», — напомнил Джаралла.

Он добавил, что контрабанда нефти остается выгодной для США, как им не удалось полноценно реализовать собственную сланцевую нефть. Контроль над подобным бизнесом в Сирии дает им возможность получать нефть, которую намного проще продать, чем сланцевую.