Навальный постоянно попадается на клевете, как в деле с «Московским школьником» — Соловьев

Москва, 28 октября. Блогер Алексей Навальный по решению суда должен удалить содержащий фейки и клевету видеоролик про пищевой комбинат «Московский школьник». Телеведущий Владимир Соловьев напомнил, что основатель ФБК уже неоднократно попадался на клевете.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Московский школьник» к ФБК, Навальному и юристу ФБК Соболь, сообщала «Газета.ру». По решению суда, они обязаны удалить из Сети лживый ролик, порочащий компанию, а также выплатить суммарно почти 88 млн рублей.

В интервью «НьюИнформ» Соловьев напомнил, что штрафы с миллионы рублей — не главное, что сегодня заботит блогера.

«Можно с Навального взыскать миллиарды, но он все равно будет кричать: я не виновен, суд плох, «хомячки», несите еще денег. Поскольку Навальный относится к разряду людей, которые на решение суда говорят «нет», а суд отвечает «на нет и суда нет» и уходит, то меня эта ситуация умиляет. Когда дважды осужденному приносят заграничный паспорт, и он уезжает из страны, а ни у кого не возникает вопросов, как это возможно. Когда человек постоянно попадается на клевете и это не приводит ни к каким последствиям, у него по-прежнему все хорошо, при этом с его стороны размещаются оскорбительные высказывания в адрес судей в целом, и все считают, что это в порядке. Навальный опять скажет, что не будет ничего удалять, как он уже многократно делал. Поэтому здесь вопрос в том, как решения суда будут исполнены», — посетовал Соловьев.

При этом он добавил, что сейчас Навального беспокоит другое: Запад стал больше внимания уделять Соболь, забыв о блогере.

Сам Навальный уже пожаловался в социальных сетях, что иск, после которого его обязали выплатить компании миллионы, «был подан» якобы бизнесменом Евгением Пригожиным. Пресс-служба компании «Конкорд» в ответ подчеркнула, что предприниматель никакого отношения к комбинату «Московский школьник» не имеет.

В Сети новость о том, что теперь Навальному придется ответить за распространенную им клевету, разлетелась быстро и вызвала бурю эмоций. Одиозный блогер стал настоящим интернет-мемом, высмеять его проступок поспешили многие.

Напомним, блогер оклеветал комбинат «Московский школьник» в своем «расследовании» под названием «Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы». В ролике бывшая территориальная управляющая компании Наталья Шилова рассказала о якобы имевших место быть «ужасах», творящихся в школьных и детсадовских столовых Москвы.

При этом в качестве доказательств этому были приведены старые фотографии из Сети. К примеру, среди них оказался старый интернет-мем «Умытаз», появившийся на просторах Рунета еще в 2012 году, в то время как Шилова работала в компании в 2017 году. Внимательные пользователи указали Навальному на его оплошность, после чего блогер вынужден был перезалить запись расследования, переименовать материалы и переписать посты, продолжая тем не менее настаивать на том, что все, что он показывает публике, — правда.

Шилова впоследствии призналась, что горько пожалела о съемках в полном фейков ролике, поскольку ее заставили прочитать на камеру готовый текст, информация в котором не соответствовала действительности.