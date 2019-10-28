Гаспарян объяснил, почему оппозиционные издания «забыли» о непристойных фото Буковского

Москва, 28 октября. Публицист Армен Гаспарян объяснил, почему оппозиционные и либеральные издания, пишущие о смерти диссидента Владимира Буковского в Великобритании, игнорируют тот факт, что покойный был фигурантом дела о создании и хранении непристойных фотографий детей.

Буковский был неоднократно осужден в СССР, проведя в тюрьме в общей сложности двенадцать лет. В 1976 году его обменяли на лидера коммунистической партии Чили Луиса Корвалана, а сам Буковский остался жить в Великобритании. Там он активно занимался политической деятельностью, а также сотрудничал с представителями Центрального разведывательного управления США пишет «Газета.ру».

Сторонники оппозиции в своих некрологах попытались представить Буковоского, как политического деятеля, выступающего против чуждой ему государственной системы. Однако все они умолчали о громком деле, в котором оказался замешан известный диссидент.

Еще весной 2015 года в отношении Буковского было заведено уголовное дело о создании и хранении нескольких тысяч непристойных фотографий с участием детей. Буковский попытался объяснить, откуда эти фотографии попали на его компьютер. По его словам, он якобы «тестировал цензуру» в Интернете. Позже он признался, что его любопытство превратилось в «хобби, похожее на коллекционирование марок». На заседаниях суда Буковский не появлялся из-за плохого самочувствия. Процесс не был доведен до логического завершения из-за смерти подозреваемого.

«Своему они готовы простить любое преступление, любую мерзость. Он последовательно боролся против любой власти у нас в стране. Против любой. Подразумевая под этим свою борьбу против КГБ. Он даже Порошенко был готов инструктировать по этом поводу. Естественно, человек с таким бэкграундом не может не вызывать симпатию всей секты свидетелей «Эха Москвы», — приводит слова Гаспаряна «Политэксперт»

Он добавил, что оппозиционным изданиям было банально не выгодно сообщать о «хобби» Буковского, так как эта информация просто неуместно смотрелась бы рядом со слезливыми некрологами.