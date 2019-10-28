США похоронили доказательства «убийства» аль-Багдади в морской пучине, боясь разоблачения

В США заявили, что тело главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, якобы «ликвидированного» в сирийском Идлибе, было сброшено в море, о чем пишет Reuters. Как минимум действия американцев выглядят нелепо на фоне того, что США, активно теряя доверие со стороны мировой общественности, так и не предоставили никаких доказательств уничтожения аль-Багдади. И теперь американцы выбрасывают тело «террориста №1» в море «согласно традиции». Вероятно, речь идет об очередном фейке. Политический аналитик Владимир Соловейчик в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что если возник вопрос о доказательствах убийства главаря ИГИЛ1, то их надо предъявить общественности, а не выбрасывать в морскую пучину.

Аль-Багдади сбросили в море

Тело Абу Бакра аль-Багдади было предано морю, согласно исламским обычаям. Об этом сообщает Reuters.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил надежду, что США будут следовать тому же протоколу, что и при ликвидации Усамы бен Ладена. Лидер «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) якобы был убит во время рейда 2011 года в Пакистане «морскими котиками» США и был похоронен в море.

Ранее Федеральное агентство новостей уже приводило семь причин того, почему нельзя верить заявлению американских военных, сообщивших о ликвидации на территории сирийской провинции Идлиб Абу Бакра аль-Багдади.

Напомним, как сообщил ранее Трамп, военная операция была проведена Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения разведданных. Представитель американских сухопутных войск, проинформированный о результатах операции, сообщил, что террорист якобы подорвал себя «поясом шахида». Но стоит только внимательнее проанализировать операцию «Дельты», как она тут же начинает вызывать вопросы.

Например, почему не было продемонстрировано видео-подтверждение ликвидации террориста? Зачем американским военным понадобилось наносить авиаудар после гибели аль-Багдади? Откуда Пентагону известно про самоподрыв? Вопросов много.

Исчезли в морской пучине

Как отметил Владимир Соловейчик, скоро в Соединенных Штатах выборы, уже через год. Правящим в США республиканцам надо демонстрировать электорату успехи в борьбе с международным терроризмом. Вот они и стараются.

«Само собой разумеется, что коли возник вопрос о доказательствах, то их надо предъявить общественности, а не выбрасывать в морскую пучину. Но, увы... Проблема здесь даже не в самом аль-Багдади, убит он или жив, а в том, что само американское общество не верит ни американским властям, ни американским спецслужбам и силовым структурам. Столько раз они за последние годы дезинформировали общественность и средства массовой информации, причем не только по теме борьбы с международным терроризмом», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, утрата доверия — страшная штука для власти в любой стране. Никакие экономические успехи администрации Дональда Трампа, рост числа рабочих мест или перевод производств на американские площадки из юго-восточной Азии не спасут престиж президента США в глазах его избирателей, если станет понятно, что их опять обманули. Вот и приходится избавляться от тела убитого посредством сброса в море.

«Понятно, что разобраться досконально, чье тело исчезло в морской пучине, теперь уже невозможно. Но нехороший остаток сохраняется, и вся эта история крепко ударила и еще ударит далее по престижу властей США. Очевидно, что Трамп поторопился и не все продумал до конца. Возможно, это вина его советников или его консультантов из спецслужб, но в данном контексте это уже не так и важно. В любом случае, политическая ответственность за все нескладности изложения и общий недостоверный фон легла на президента США», — добавил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, этот прокол используют конкуренты Трампа из Демократической партии США. Поэтому стоит ждать активной кампании в либеральных СМИ, которые традиционно поддерживают демократов и не любят республиканцев в целом и Дональда Трампа в особенности.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева заметила, что абсурдность ситуации с убийством аль-Багдади бьет все рекорды.

«Во-первых, американцы убили его уже раз в десятый. Либо он все это время воскресал, либо американцы переборщили с манипуляциями обществом и союзниками по ликвидации террориста. Во-вторых, Трамп сделал из заявления такое шоу и столько наговорил, что вопросы возникли даже внутри США», — рассказала Наталия Елисеева.

Политолог обратила внимание, что мировая общественность до сих пор ждет реальные доказательства ликвидации аль-Багдади. Не какие-то смонтированные видео или скомканные заявления, а серьезные доказательства с данными ДНК и так далее.

«И что делают Штаты? Сбрасывают останки в море «согласно традиции», как это сделали с бен Ладеном. Но вот только останки Аль-Багдади никто не видел. Анализа ДНК нет. США сделали все, чтобы им точно никто не поверил. Если будет 11 раз, то это даже не вызовет никакого удивления», — заключила Наталья Елисеева.

1 Организация запрещена на территории РФ.