Вашингтон, 28 октября. Останки убитого лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади были сброшены в море, пишет американское издание Reuters. Со стороны американцев прозвучало нелепое оправдание, что тело «террориста №1» было утоплено «согласно традициям». В настоящее время вся мировая общественность недоумевает по поводу действий американцев. Самые главные вопросы звучат так: было ли вообще это «убийство», о котором трубят США, топили ли американцы «труп» главного исламского террориста на самом деле? На вид очередной фейк и инсценировка. Новость об «утоплении» аль-Багдади также вылилась в бурную реакцию со стороны популярных telegram-каналов.

Telegram-канал Astra Militarum выпустил ироничный пост на эту тему с подписью: «Концы в воду...Теперь уже и не докажешь, что не верблюд...»

«Не удивлюсь, если этот пловец теперь всплывёт где-нибудь на Балканах. Тоже, знаете ли, красивый "исламский обычай"...», — пишет telegram-канал Daily War.

Telegram-канал «Рыбарь», комментируя предание аль-Багдади морю, нашел сходство с убийством главы Ливии Муаммара аль-Каддафи.

«Почему-то сейчас вспомнилось убийство Муаммара аль-Каддафи осенью 2011. Знавшие его лично аксакалы-востоковеды и арабисты говорили, что был убит один из его двойников (вроде как их у него было 3 или 4, а грохнули основного). В пользу того, что был убит непонятно кто, говорило и захоронение тела лидера Ливийской Джамахирии в безымянной точке в пустыне. Но там хотя бы хоть какое-то фото было и тело. А с аль-Багдади фарс чистой воды. Редакцию Reuters надо сводить на хотя бы одно мусульманское кладбище с белоснежными надгробиями», — пишет «Рыбарь».

Telegram-канал MilitaryMaps назвал все происходящее со стороны американцев «фарсом».

«[мнение] Чем больше мы смотрим за этим фарсом, под названием операция «Пыль в глаза», тем больше она нам видится, как зачистка тех, кто что-то знал о связях между американцами и боевиками ДАЕШ», — отмечает MilitaryMaps.

Авторы telegram-канала Colonelcassad также недоумевают по поводу того, что помешало американцам, гордо похваставшихся «уничтожением» главного исламского террориста, сделать фотографии его трупа, тем более, если его еще потом вывозили для утопления в море.

«Фото и видео на тему обещают представить «после рассекречивания», то есть когда-нибудь потом. Пока что нет ни одной фотографии трупа Багдади или кусков его тела, если как утверждают, оно было разорвано взрывом. Интересно, что помешало сделать фотографии трупа, тем более, если его еще потом вывозили для утопления в море. Вопрос этот волнует не только обычных граждан — в руководстве ООН заявили, что не могут проверить смерть Багдади», — пишет Colonelcassad.

Telegram-канала Ortega указал на то, что ислам вообще запрещает погребение, хотя американцы заявили, что тело аль-Багдади было утоплено в море «согласно обычаю».

«Морское погребение в исламе прямо запрещено, за исключением случаев, когда «невозможно поступить иначе», а так-то да, конечно», — пишет Ortega.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что американцы за последние годы сотни раз дезинформировали общественность и средства массовой информации, причем не только по теме борьбы с международным терроризмом.

Как заявил глава «Евразийского института молодежных инициатив» Дмитрий Захаров, в сообщении США о ликвидации лидера террористов есть значительные несостыковки. Этот факт говорит о том, что якобы проведенная американцами спецоперация по уничтожению аль-Багдади лишь постановка, основной целью которой является попытка улучшить статус Соединенных Штатов на территории Ближнего Востока.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило спецматериал, в котором приводятся семь доказательств того, что «ликвидация» аль-Багдади была инсценировкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.