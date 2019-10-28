Военные США утопили тело аль-Багдади в море, чтобы избавиться от улик

Вашингтон, 28 октября. Останки убитого лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади, о ликвидации которого похвастался президент США Дональд Трамп, не предоставив ни единого доказательства, были сброшены в море, пишет американское издание Reuters. Таким образом, не исключено, что американцы своими действиями пытаются избавиться от улик.

По данным издания, тело террориста было сброшено в море, поскольку такой способ погребения отвечает религиозным обычаям ислама. Дальнейшие подробности относительно места захоронения не сообщаются.

Председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил журналистам, что США «избавились» от тела террориста. Он заявил, что «его останки были уничтожены должным образом». При этом какие-либо подробности военный не озвучил.

Говоря о доказательствах уничтожения главаря ИГ1, генерал пообещал представить фото и видео операции после того, как данные будут рассекречены.

Напомним, по официальной версии Вашингтона, останки «террориста №1» Усамы бен Ладена, который был лидером запрещенной в России группировки «Аль-Каида»1, также были захоронены в Аравийском море в 2011 году. С тех пор убедительных доказательств этого факта также не было представлено общественности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, лидер террористов «умер не как герой, а как трус». Достоверность сообщения вызывает обоснованные сомнения у экспертного сообщества. В министерстве обороны России отметили, что не располагают доказательствами ликвидации аль-Багдади.

В понедельник мониторинговая группа ООН по террористическим группировкам ИГ и «Аль-Каида» заявила, что не в состоянии подтвердить информацию о ликвидации лидера ИГ. При этом координатор группы Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун добавил, что его ведомство все равно серьезно относится к заявлению американских властей и готово взаимодействовать с ними.

1 Организация запрещена на территории РФ.