Экс-юрист ФБК рассказал, как Навальный попытается избежать судебных выплат 

Москва, 28 октября. Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов рассказал, как блогер Алексей Навальный и Любовь Соболь могут попробовать избежать выплат почти 88 млн рублей по иску компании «Московский школьник».

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Московский школьник» к ФБК, Навальному и юристу ФБК Соболь. По решению суда, они обязаны удалить из Сети лживый ролик, порочащий компанию, а также выплатить суммарно почти 88 млн рублей.

Серуканов в интервью Nation News выразил мнение, что «эта история, безусловно, будет для них уроком». При этом юрист добавил, что «хитрые и изощренные люди будут искать, как юридически выкрутиться из этой ситуации» и избежать выплаты крупной суммы.

«А выходы, которые придут им на ум, будут следующие: либо быстрая эмиграция (думаю, этот путь у них уже в голове), либо сбор денег со сторонников. Сегодня Навальный первым делом написал пост и прикрепил туда ссылку на донаты с просьбой: «Присылайте деньги, пока вы с нами, у нас все будет хорошо». ФБК любой случай использует для сбора денег», — заявил Серуканов.

По мнению юриста, несмотря на суровое наказание, Навальный и его соратники не остановятся, что подтверждает факт нового сбора денег с сочувствующих.

Напомним, блогер оклеветал комбинат «Московский школьник» в своем «расследовании» под названием «Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы». В ролике бывшая территориальная управляющая компании Наталья Шилова рассказала о якобы имевших место быть «ужасах», творящихся в школьных и детсадовских столовых Москвы.

При этом в качестве доказательств этому были приведены старые фотографии из Сети. К примеру, среди них оказался старый интернет-мем «Умытаз», появившийся на просторах Рунета еще в 2012 году, в то время как Шилова работала в компании в 2017 году. Внимательные пользователи указали Навальному на его оплошность, после чего блогер вынужден был перезалить запись расследования, переименовать материалы и переписать посты, продолжая тем не менее настаивать на том, что все, что он показывает публике, — правда.

Шилова впоследствии призналась, что горько пожалела о съемках в полном фейков ролике, поскольку ее заставили прочитать на камеру готовый текст, информация в котором не соответствовала действительности.