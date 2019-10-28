Вашингтон, 28 октября. В США пообещали в скором времени показать всему мировому сообществу видеоматериалы, на которых будет показана ликвидация главы «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади, чем накануне похвастался американский президент Дональд Трамп, не предоставив ни единого доказательства. Вероятно, «видоодоказательство» окажется постановкой.

Так, в понедельник глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли на совместной пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером сообщил, что уже в ближайшее время центральное командование ВС США обнародует видеоматериалы о ликвидации главного исламского террориста. По его словам, во время операции по «уничтожению» аль-Багдади якобы велась фото- и видеосьемка.

«[Материалы] проходят сейчас процесс рассекречивания. Вы увидите съемку в ближайшие дни в рамках брифингов Центрального командования. Вы увидите некоторые видео и фото», — заверил Милли.

Ранее Трамп заявил, что американским военным якобы удалось ликвидировать аль-Багдади. При этом глава Белого дома поблагодарил Россию, Ирак и Сирию за поддержку в ликвидации лидера ИГ1. Однако каких-либо доказательств представлено не было, поэтому многие СМИ восприняли информацию как фейковую. В Минобороны РФ подчеркнули, что у российской стороны нет достоверной информации об уничтожении лидера «Исламского государства». В ведомстве указали, что за последние дни авиация международной коалиции во главе с США не наносила авиаудары в зоне деэскалации Идлиб.

Как заявил глава «Евразийского института молодежных инициатив» Дмитрий Захаров, в сообщении США о ликвидации лидера террористов есть значительные несостыковки. Этот факт говорит о том, что якобы проведенная американцами спецоперация по уничтожению аль-Багдади лишь постановка, основной целью которой является попытка улучшить статус Соединенных Штатов на территории Ближнего Востока.

Таким образом не исключено, что американцы в настоящее время готовят фальсификацию и покажут миру постановочное видео, нагло заявляя, что на кадрах действительно операция против аль-Багдади.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило спецматериал, в котором приводятся семь доказательств того, что «ликвидация» аль-Багдади была инсценировкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.