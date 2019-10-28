В ООН не подтвердили ликвидацию главаря ИГ аль-Багдади в Сирии

Нью-Йорк, 28 октября. Мониторинговая группа ООН по террористическим группировкам «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в России) заявила, что не в состоянии подтвердить информацию о ликвидации лидера ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил координатор группы Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун, подчеркнув, что его ведомство все равно серьезно относится к заявлению американских властей и готово взаимодействовать с ними.

О ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади ранее заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, террорист был уничтожен силами американских военных в Сирии. Как заявил позже официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков, Россия не располагает достоверными данными о проведении американскими военнослужащими подобной операции.

«Нет, у меня пока нет подтверждений этому», — заявил Фиттон-Браун.

Как пишет РИА Новости, Фиттон-Браун отметил, что «американцы очень уверены в себе», однако пока никаких доказательств своих слов они не представили.

«Все, что у нас есть – это публичное заявление американцев, но оно выглядит очень уверенным. Кажется, они очень уверены в себе. Они объявили, что проверили эту информацию … Поэтому я считаю, что к этому следует отнестись очень серьезно», — заявил он.

Фиттон-Браун добавил, что намерен задать ряд вопросов американским властями, чтобы получить от них подтверждение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении главаря ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, лидер террористов «умер не как герой, а как трус». Достоверность сообщения вызывает обоснованные сомнения у экспертного сообщества. В министерстве обороны России отметили, что не располагают доказательствами ликвидации аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.