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Стас Пьеха откровенно рассказал о своей 20-летней наркозависимости

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Стас Пьеха откровенно рассказал о своей 20-летней наркозависимости

Москва, 28 октября. Певец Стас Пьеха рассказал о своем пристрастии к наркотикам, которое возникло у него еще в подростковом возрасте из-за постоянных гастролей матери Илоны Броневицой и бабушки Эдиты Пьехи. 

О своем 20-летнем стаже наркозависимости певец рассказал в эфире программы «Секрет на миллион». Говоря о причинах пагубного пристрастия, Пьеха сообщил, что в молодости был предоставлен сам себе из-за постоянных гастролей звездных матери и бабушки. 

«Бывших наркоманов не бывает», — цитирует певца «Царьград».

Стас Пьеха добавил, что уже пять лет находится «в завязке»: за это время не выпил ни капли алкоголя, а с наркотиками завязал еще раньше. При этом певец объяснил, что от зависимости все равно избавиться не удастся, поскольку бывших наркоманов не бывает.

По его словам, зависимость однажды чуть не привела его к смерти. Но, дойдя до очередной больницы и реанимации, он понял, что должен положить этому конец.

Минувшей весной о проблемах внука с наркотиками рассказала сама Эдита Пьеха. По словам народной артистки СССР, отметившей летом 82-летие, в историю с запрещенными веществами Стаса втянули его друзья из Петербурга. Позднее его пришлось изолировать, отправляя в специализированную клинику в столице, передавала «Газета.ру».

Стас Пьеха родился в 1980 году в семье музыкантов: бабушка — народная артистка, дед — композитор Александр Броневицкий, мать — певица Илона Броневицкая, отец — джазмен Пятрас Герулис. Известность пришла к нему, когда он стал участником четвертой «Фабрики звезд», которую он позднее закончил в призовой тройке.

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Источник: Царьград
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