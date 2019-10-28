Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Москва, 28 октября. Президент России Владимир Путин наградил экипаж пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в конце июня. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Барданова Олега Владимировича — бортмеханика воздушного судна авиакомпании «Ангара» (посмертно), Коломина Владимира Ильича — пилота-инспектора воздушного судна авиакомпании «Ангара» (посмертно)», — говорится в указе.

Кроме того, глава государства наградил Медалью Нестерова стюардессу Елену Лапуцкую, которой удалось в одиночку организовать эвакуацию пассажиров из самолета. Медалью Нестерова был также награжден второй пилот самолета Ан-24 Сергей Сазонов.

Напомним, 27 июня пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. Причиной инцидента стал отказ одного из двигателей самолета. При посадке самолет выкатился за пределы аэродрома и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего на борту начался пожар.

Командир экипажа воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов погибли в горящем самолете. В свою очередь бортпроводница Лапуцкая самостоятельно организовала эвакуацию из горящего самолета, благодаря чему никто из 43 пассажиров не пострадал.