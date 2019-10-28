Будущее Сирии глазами политологов, журналистов и аналитиков. ФАН-ТВ

Видные политические аналитики, среди которых заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, политолог Сергей Михеев и востоковед-арабист Анна Батюченко, обсудили насущные вопросы, связанные с Сирийской Арабской Республикой, на круглом столе в пресс-центре Парламентской Газеты 28 октября.

Толчком к проведению обсуждения послужила встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе мероприятия были подняты такие вопросы, как текущая стадия военной кампании ВС России, нахождение на территории, казалось бы, суверенного сирийского государства боевых подразделений различных государств (в частности, Турции), будущее сирийских курдов и, конечно, резонансное, очередное, на этот раз уже 16-е по счету, убийство лидера ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади.

Свой комментарий по поводу действий России, которые должны быть предприняты в ближайшее время, дал Сергей Михеев:

«Вопрос в том, насколько все-таки уйдут американцы с северо-востока Сирии, и насколько удастся Дамаску вместе с нами распространять контроль за территориями, удастся ли перекрыть пути контрабанды нефти и прочее-прочее. А ближайшее будущее такое — Дамаск будет укреплять свою власть на большей части территории Сирии, и дальше очень многое сейчас передвинется в аспект политического регулирования: конституционные совещания и собрания, что из него получится, получится ли что-нибудь, действительно, какова будет судьба Башара Асада в свете всех этих событий. От этого будет многое зависеть. Вот этим, я думаю, придется заниматься в ближайшее время, конечно если не какие-нибудь масштабные провокации со стороны внешних сил», — говорит Сергей Михеев.

1 Организация запрещена на территории РФ.