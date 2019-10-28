Трамп по ошибке назвал Зеленского «новым президентом России»

Вашингтон, 28 октября. Глава США Дональд Трамп допустил оговорку, комментируя публикацию стенограммы его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. В своей речи Трамп назвал Зеленского «новым президентом России». На странную реплику главы Белого дома указал американский журналист Дэниэл Дэйл в своем Twitter.

Трамп заявил, что его беседа с Зеленским была «отличной», а его противники просто пытаются раздуть из нее скандал.

«И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него», — сказал он.

Напомним, 25 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Позднее в американских СМИ появилась информация, что глава Белого дома потребовал от Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который может стать главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов.

25 сентября Конгресс США начал процедуру импичмента Дональда Трампа. По словам конгрессменов, глава Белого дома «предал должность президента и национальную безопасность» США.

В тот же день полная стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского была опубликована администрацией президента США.

Как позже отметил президент Украины Владимир Зеленский, он не ожидал увидеть полную стенограмму телефонных переговоров с Дональдом Трампом. По его словам, он надеялся, что будут опубликованы лишь отдельные реплики.