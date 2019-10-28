Астрономы обнаружили новую карликовую планету в Солнечной системе

Марсель, 28 октября. Космическое тело из главного пояса астероидов Гигея соответствует всем параметрам для того, чтобы считаться новой карликовой планетой. Об этом заявили астрономы.

Новые данные о космическом теле ученым позволил получить приемник SPHERE на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO). Астрономы отметили, что на изображениях видна сферическая форма объекта. Это один из критериев признания тела карликовой планетой.

Раньше ученые установили соответствие Гигеи и прочим критериям. Так, она вращается вокруг Солнца, не способна расчистить свою орбиту от других объектов и не является чьим-либо спутником.

«Благодаря полученным изображениям Гигея может быть переквалифицирована в карликовую планету, на сегодняшний день самую маленькую в Солнечной системе», — объявил ведущий исследователь Пьер Вернацца из Астрофизической лаборатории в Марселе.

В августе на официальном сайте NASA появилась информация об интересной находке — ученые обнаружили необычную экзопланету, размер которой практически равен Земле. Они рассказали, что планета LHS 3844b внешним видом напоминает Луну или Меркурий, поверхность которых покрыта «морями» из затвердевшей лавы.

Тем временем ученые-геологи из Потсдамского центра наук о Земле имени Гельмгольца (Германия) нашли новое подтверждение того, что причиной массового вымирания динозавров стало падение на планету крупного астероида. По мнению специалистов, извержения вулканов и прочие «земные» природные катаклизмы не могли послужить причиной столь резких изменений.