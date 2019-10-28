Москвичка обвинила мать в избиении приемных детей

Москва, 28 октября. Видео, где женщина ругает и избивает маленького мальчика, опубликовала в соцсетях девушка Анна. Она обвинила приемную мать в том, что та избивает воспитанников и живет на детские пособия. Женщин выдвинула свою версию происходящего: по ее словам приемная дочь ограбила ее и теперь шантажирует подобными видео.

На видео, опубликованном во «ВКонтакте» запечатлено, как женщина кричит на маленького мальчика, обвиняя его в воровстве. Дело происходит на кухне. Видно, что мать курит, распивая спиртное в компании другой женщины. В один из моментов мать хватает ребенка и начинает бить бутылкой водки.

В подписи к видео Анна заявила, что недавно выяснилось, что женщина Ирина Г., показанная в ролике, не ее родная мать, что подтвердил тест ДНК. Сейчас, по ее словам, в доме растут трое несовершеннолетних, на содержание которых Ирина получает более 100 тыс. рублей.

«Дети подвержены регулярным избиениям, их избивают аккуратно, что бы следов побоев много не было. На них постоянно орут, унижают, и ежедневно и систематично в них уничтожают личность, отчасти для того, что бы по достижении ими 18 лет, заполучить от них квартиры, которые им полагаются от государства», — написала Анна.

Обвиненная в избиении детей Ирина заявила телеканалу «360», что Анна шантажирует ее этим видео. По словам женщины, Анна после рождения ребенка в 2017 году сбежала из дома, похитив золотые украшения и деньги. После того, как было написано заявление в полицию, девушка пригрозила отравить свою маленькую дочь, если мать не заберет документ из полиции. После этой истории она вернулась.

По словам Ирины, теперь ситуация повторяется: Анна якобы снова сбежала из дома с дочерью, вновь ограбив приемную мать. Мать подала заявление в полицию, пытаясь выписать Анну из квартиры. Та, по словам приемной матери, начала публиковать в Сети компрометирующие видео.

Ирина заявила СМИ, что в опеке в курсе ситуации. В семью приходила комиссия, которая не нашла каких-либо нарушений. Она пообещала, «дать отпор беспределу» и выписать Анну из квартиры.

Вечером в понедельник стало известно, что следователи регионального управления Следственного комитета РФ организуют проверку для «всестороннего установления обстоятельств произошедшего».

Отметим, в конце сентября «Газета.ру» со ссылкой на данные МВД РФ сообщала, что в России участились случаи истязаний в семьях, взявших на попечение сирот: в 2016 году к уголовной ответственности за противоправные действия в отношении детей были привлечены 30 опекунов и попечителей, в 2017 — 21. Однако уже в 2018 году этот показатель вырос почти в два раза — 40 уголовных дел.

Юрист Алексей Титов добавил, что в действительности случаев насилия со стороны опекунов и попечителей намного больше, поскольку в статистике МВД «учтены только уголовные дела, а есть еще административные за побои — их намного больше».