Москва, 28 октября. Футбольная академия, учрежденная Аланом и Сосланом Гатаговыми, открылась в Москве. Торжественная церемония открытия футбольной «Академии Гатаговых» состоялась 24 октября на стадионе «Луч» при поддержке телеканала МУЗ-ТВ.

В церемонии открытия приняли участие лучшие игроки российской премьер-лиги и сборной России по футболу. Спортсмены провели мастер-классы для юных футболистов, после чего телеканал МУЗ-ТВ организовал встречу будущих футболистов с популярными российскими артистами, среди которых были участники группы «Дискотека Авария», солист MBAND Анатолий Цой и народная артистка Чечни певица Согдиана.

В церемонии открытия футбольной академии также принял участие генеральный директор МУЗ-ТВ Арман Давлетяров. По его словам, открытие академии стало возможным благодаря успешному выступлению сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу в 2018 году.

«Наша сборная показала такие высокие результаты, что вся страна объединилась и болела за футболистов. Появление таких школ — это как раз следствие той поддержки зрителей и любви футболистов к тому, чем они занимаются», — пояснил Давлетяров.

Главной целью «Академии Гатаговых» является развитие отечественного футбола. В академии действует специальная программа для многодетных семей, родители которых будут оплачивать обучение только одного ребенка, а остальные смогут тренируются на безвозмездной основе. Кроме того, в академии действует система отбора талантливых детей, которые получат возможность пройти обучение в ведущих школах премьер-лиги.