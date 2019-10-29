Сирия, 29 октября. Курдские боевики покинули ряд населенных пунктов в Ракке и Хасаке. США намереваются разместить танки на берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре, чтобы препятствовать переправе сирийских военных. YPG обвиняются в организации двух взрывов в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили работу на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебрасывают подкрепление к границам «Большого Идлиба»; открыли мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре; взяли под контроль несколько деревень в Хасаке.

«Тахрир аш-Шам»: вела перестрелки с САА в Южном Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на курдских боевиков вблизи города Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: заявили об уничтожении одного из ближайших соратников Абу Бакра аль-Багдади в Алеппо; подозреваются в организации взрывов в Ракке и Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: обнаружили заминированный автомобиль вблизи Тель-Абьяда на севере Ракки; направили военный конвой на юг Идлиба; заняли шесть поселений в Ракке.

Соединенные Штаты: намереваются разместить танки на побережье Евфрата в Дейр-эз-Зоре; возвращают ранее выведенные войска из Ирака в Сирию.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки сразу два взрыва произошли на севере Алеппо. Сперва поступала информация о детонации бомбы в населенном пункте Кудайран к северу от аль-Баба, а позднее также стало известно об инциденте в деревне Тувайран, расположенной ближе к границе с Турцией. В результате второго взрыва погиб как минимум один из местных жителей, еще несколько сирийцев были ранены, передавал интернет-портал Baladi-News. Предполагаемыми организаторами терактов считаются курдские боевики, действующие в занимаемых протурецкими силами районах в составе подпольных ячеек.

Между тем командующий «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) Мазлум Абди заявил о том, что боевые вылеты ВВС США, осуществленные на северо-востоке Алеппо в минувшее воскресенье, якобы привели к нейтрализации одного из ближайших соратников Абу Бакра аль-Багдади по прозвищу Абу Хассан Аль-Мухаджир. Тем не менее никаких доказательств, подтверждающих данную информацию, до сих пор не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al-Monitor со ссылкой на слова одного из американских чиновников опубликовало информацию о том, что министерство обороны США намеревается разместить на левобережье Евфрата танковые подразделения, задачей которых будет сохранение контроля над нефтяными ресурсами Сирийской Арабской Республики (САР) путем недопущения переправы сирийских военных. Как известно, Вашингтон ведет незаконную добычу нефти на сирийских месторождениях, а также вывозит нефтепродукты за пределы страны. Это, а также грубый метод выкачки, унаследованный от террористов «Исламского государства», создает угрозу истощения ресурсов.

Во второй половине дня стало известно о восстановлении одного из мостов через Евфрат, вероятно, уничтоженного еще во время бомбардировок ВВС возглавляемой США международной коалиции. Twitter-канал (EuphratesPost) сообщал о строительстве объекта на подконтрольной САА территории к юго-востоку от административного центра провинции. В дальнейшем предполагается также реконструкция мостов на линии соприкосновения сил с оккупантами.

В занимаемых курдскими боевиками районах провинции произошло очередное нападение неизвестных. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), атаке подвергся контрольно-пропускной пункт «Демократических сил Сирии»**** (SDF) у города Хаваидж, в результате чего были убиты два члена группировки. Предполагается, что налетчики действуют в составе так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

К вечеру стало известно об инциденте, случившемся на востоке САР. Как заявил один из независимых сирийских журналистов по имени Бадерхан Ахмад, автомобиль, на котором он ехал вместе со своими коллегами, был сбит американским бронетранспортером после попытки приблизиться к конвою США, сопровождающему бензовоз с сирийской нефтью.

Провинция Идлиб

Накануне в южных районах провинции продолжились перестрелки на линии разграничения правительственных сил и террористического альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой1»***. Twitter-канал (Step_Agency) сообщал о стычках в районе населенных пунктов Маарет-Хурма и Хазарин. Кроме того, российские ВКС атаковали позиции джихадистов на окраинах городов Кафр-Набаль и ар-Ракая.

Между тем поступали неподтвержденные сведения о подготовке Сирийской арабской армии (САА) к наступлению на границах «Большого Идлиба». Согласно информации новостного портала Al Masdar News, операция, направленная на освобождение оккупированных джихадистами территорий, может начаться уже на следующей неделе. В пользу этого предположения свидетельствовала передислокация дополнительных подразделений сил САР к окраинам «Большого Идлиба».

На юг региона прибыл очередной военный конвой вооруженных сил Турции. Как передавал военный источник в сети Twitter (mohmad_rasheed), колонна из бронетранспортеров была замечена недалеко от города Маарет ан-Нуман.

Провинция Ракка

В Северной Ракке продолжили обнаруживаться следы военного присутствия курдских вооруженных формирований. Twitter-канал (HalabTodayTV) передавал, что в первой половине дня протурецким бойцам удалось выявить заминированный автомобиль в окрестностях города Тель-Абьяд. Другой взрыв союзникам Турции предотвратить не удалось — детонация мотоцикла произошла в городе Сулук, который курдские радикалы покинули 23 октября. Предполагается, что именно они несут ответственность за минирование транспортных средств.

В минувшие сутки Отряды народной самообороны (YPG) вышли еще из шести поселений в провинции в соответствии с условиями российско-турецкого меморандума, который был заключен после Сочинских переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (EuphratesPost), под контроль протурецких сил перешли деревни аль-Хамуд, Казита, аль-Кадерия, ад-Дит, аль-Мала и аль-Хамира.

Провинция Хасака

Стало известно о возвращении американских подразделений, ранее выведенных на территорию Ирака, обратно в Сирию, по решению главы Белого дома Дональда Трампа. Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавало, что в течение трех последних дней в составе двух военных конвоев из 150 автомобилей прибыли 500 военнослужащих. Они были переправлены на ранее оставленные военные базы в Хасаке и Алеппо, в то время как часть из них, по данным новостного портала News-Sinaa, въехала в Дейр-эз-Зор для «защиты» нефтяных месторождений.

Поступала информация о переходе ряда населенных пунктов, ранее оккупированных курдскими радикалами, под контроль Сирийской арабской армии (САА). Среди прочих были освобождены поселения Дудан, Касир-Шарак, Хасда Фаукани, аль-Джавхарья, Таль Хамдун, Хараза Фаукани, аль-Дар, Абу Джарада, аль-Кармания, Карбашик и Аль-Аррада.

Вечером в городе Рас аль-Айн турецкими военными была выявлена сеть подземных тоннелей, принадлежавших курдским боевикам. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщал военный источник (mohmad_rasheed).

1 Организация запрещена на территории РФ.