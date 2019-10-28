 Соцсети пожелали клеветнику Навальному ужинать лапшой из «умытаза»

Москва, 28 октября. Пользователи Сети высмеяли скандально известного блогера Алексея Навального, который, согласно решению суда, должен выплатить более 80 миллионов рублей из-за клеветы в адрес пищевого комбината «Московский школьник».

Арбитражный суд в Москве в понедельник обязал одиозного блогера, его так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» и юриста Любовь Соболь выплатить «Московскому школьнику» компенсацию за порочащие компанию фейки. Суд также потребовал от Навального и его сторонников удалить из Сети полностью построенное на клевете и выдумках «расследование» про комбинат и опровергнуть сделанные заявления.

Сам Навальный уже пожаловался в социальных сетях, что иск, после которого его обязали выплатить компании миллионы, «был подан» якобы бизнесменом Евгением Пригожиным. Пресс-служба компании «Конкорд» в ответ подчеркнула, что предприниматель никакого отношения к комбинату «Московский школьник» не имеет.

В Сети новость о том, что теперь Навальному придется ответить за распространенную им клевету, разлетелась быстро и вызвала бурю эмоций. Одиозный блогер стал настоящим интернет-мемом, высмеять его проступок поспешили многие.

«В следующий раз будете думать, прежде чем постить дезинформацию», — обратился к блогеру @IndianaJobz.

«Пора разбивать копилку», — пошутила Елизавета Денисова.

Примечательно, что многих пользователей Сети решение арбитражного суда не удивило. Они отметили, что активное распространение Навальным фейковых «расследований» рано или поздно должно было закончиться для него «плохо».

Навальному в многочисленных комментариях припомнили и «доказательства», которые он представил в своем «сенсационном расследовании» о «Московском школьнике». В ролике блогера пугающими фразами заявлялось о «ванне», в которой сотрудники предприятия якобы «мыли овощи» перед приготовлением пищи для школьников. При этом показали в видео унитаз неизвестного происхождения.

Пользователи Сети, которые не привыкли верить всему, опубликованному в Интернете, проверили «доказательства» Навального и выяснили, что фото унитаза — всего лишь интернет-прикол трехлетней давности. Картинку нетрудно отыскать в Сети по запросу.

Уличенный во лжи блогер вынужден был перезалить запись расследования, переименовать материалы и переписать посты. Однако при это упорно продолжал настаивать на том, что все, что он показывает публике, — правда.

Напомним, в качестве своего источника в «расследовании» о якобы нарушениях на предприятии «Московский школьник» авторы ролика из ФБК представили экс-сотрудницу комбината Наталью Шилову.

Женщина впоследствии призналась, что за участие в ролике ей пообещали деньги: она должна была читать на камеру написанный блогером текст. Шилова подтвердила, что все «доказательства», представленные на видео, являются ложью. Например, фотография «умытаза» — гибрида умывальника и унитаза — не имеет никакого отношения к предприятию, а является «гуляющим» не один год по Сети мемом.

Возмущенный клеветой Навального исполнительный директор «Московского школьника» Николай Фатеев незамедлительно отреагировал на фейк и провел видеоэкскурсию, где в подробностях показал чистые цеха и склады. Аккуратно сложенные в коробках продукты, хранящиеся с соблюдением температурных режимов, чистые помещения и оборудование — все это идет вразрез с заявлениями «бывшей сотрудницы предприятия» и самого Навального.