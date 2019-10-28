Скауты трех клубов АПЛ заинтересовались игроком «Спартака»

Москва, 28 октября. Скауты нескольких английских клубов следили за игрой полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива». Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Игрой футболиста заинтересовались «Ньюкасл», «Норвич» и «Бернли». Сообщается, что скауты остались довольны игрой чешского полузащитника. В матче с «Локомотивом» футболист провел 90 минут.

Отметим, что в настоящее время речь идет исключительно об интересе к игре Крала — клубы далеки от того, чтобы делать «Спартаку» предложения о выкупе прав.

Крал перешел в «Спартак» 1 сентября текущего года из пражской «Славии». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего 21-летний полузащитник сыграл за красно-белых шесть матчей. Футбольный клуб заключил контракт со спортсменом до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что состав ФК «Спартак» в скором времени может быть расширен трансфером еще одного игрока. По данным источника ФАН, команда заинтересовалась игрой 27-летнего алжирца Исхака Бельфодиля, который в настоящее время выступает за «Хоффенхайм».

Кроме того, московский клуб ведет переговоры с немецким «Франкфуртом» о покупке нападающего Гонсалу Пасиенсия. «Спартак» оценил трансфер игрока в 11 миллионов евро, однако немцы хотят получить за члена команды не меньше 15 миллионов.