Сирия новости 28 октября 22.30: силы США столкнули машину журналистов при незаконном вывозе нефти, тоннели курдских боевиков нашли в Хасаке

Сирия, 28 октября. Американские военные столкнули с дороги автомобиль с сирийскими журналистами во время незаконного вывоза нефти. ИГ1 заявило о новой вылазке в Ираке. Турецкие военные обнаружили сеть тоннелей YPG в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции «Тахрир аш-Шам» в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления в район города Айн-Исса на севере Ракки.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке на позиции «Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации) в провинции Дияла в Ираке.

Курдские вооруженные группировки: предприняли попытку атаковать опорные пункты протурецких формирований на северо-востоке Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: обнаружили сеть подземных тоннелей курдов в городе Рас аль-Айн в Хасаке.

Соединенные Штаты: столкнули с дороги автомобиль сирийских журналистов на востоке САР.

Провинция Алеппо

Возобновились стычки на линии соприкосновения сил курдских бандгрупп и протурецких формирований на северо-востоке Алеппо. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), противники обменялись ударами в районе населенного пункта аль-Хамран, располагающегося неподалеку от Джараблуса. Как заявляет информационный портал Aleppo Media Center, инициаторами столкновений выступили курдские террористы, которые в результате противостояния понесли потери в живой силе. Более подробные сведения о последствиях вооруженного конфликта пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о нападении американских военных на группу независимых журналистов в Восточной Сирии. Один из подвергшихся атаке сирийцев на своей странице в сети Twitter (baderkhanahmad) опубликовал видео с места событий, на котором запечатлен автомобиль репортеров, оказавшийся в кювете после столкновения с одним из бронетранспортеров США. При этом потерпевшие отметили, что американские военные не предложили им никакой помощи. Отмечается, что БМП конвоировали бензовоз с нефтью. Ранее уже сообщалось о том, что США при поддержке курдских боевиков незаконно экспортируют сирийские нефтепродукты, добываемые на крупнейших месторождениях Дейр-эз-Зора, в соседние страны.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают осуществлять боевые вылеты в поддержку Сирийской арабской армии (САА) в Южном Идлибе. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), точечные авиаудары российских военных самолетов пришлись по зонам дислокации антиправительственного объединения «Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, на подступах к населенным пунктам Кафр-Набаль и Хазарин. Сведения о нанесенном исламистам уроне в настоящий момент формируются. Напомним, ранее боевики, отряды которых базируются в данном районе, обстреляли город Наур Джурин на северо-западе соседней Хамы.

Провинция Ракка

Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что в район города Айн-Исса в северной части Ракки прибыли подкрепления Сирийской арабской армии (САА). Предполагается, что они будут задействованы в патрулировании границ безопасной зоны на севере Сирии. Напомним, по условиям российско-турецкого меморандума, заключенного после переговоров президентов РФ и Турции в Сочи 22 октября, радикальные курдские группировки, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), должны вывести свои отряды из приграничных с Турцией районов. В противном случае Анкара готова возобновить наступление.

Провинция Хасака

Турецкие войска продолжают проводить зачистку города Рас аль-Айн, после того как его покинули курдские террористы. Как предает на своей странице в сети Twitter военный источник (mohmad_rasheed), во время обысков была обнаружена сеть тоннелей, которая использовалась боевиками из Отрядов народной самообороны (YPG). Известно, что подземные переходы и тайники как правило находят в районах, подвергшихся оккупации террористов «Исламского государства» или радикальных исламистских бандгрупп. Напомним, ранее курдские боевики также были замечены в минировании местности, что опять же свойственно джихадистам террористической группировки.

Ирак

Появились сведения о новой вылазке террористов «Исламского государства» в провинции Дияла. Согласно данным Twitter-канала (cmellaniac), ссылающегося на подконтрольный ИГ медиаресурс «аль-Амак», боевики организовали налет на позиции проправительственных ополченческих отрядов «Хашд аш-Шааби» в одном из пустынных районов недалеко от города Баакуба. Террористы заявляют, что во время развернувшихся столкновений были убиты несколько бойцов Сил народной мобилизации. Однако официального подтверждения данная информация пока не получила.

1 Организация запрещена на территории РФ.