Сирия, 29 октября. Курдские боевики уничтожили турецкий танк в окрестностях Рас Аль-Айна на севере Хасаки. 20 предполагаемых сторонников ИГ1*, бежавших из САР, были арестованы в Анкаре. ВКС РФ возобновили удары по «Джебхат ан-Нусре»1*** в Идлибе из-за очередных нарушений джихадистов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили авиаудары по расположениям террористических бандформирований на юго-западе Идлиба из-за очередных обстрелов джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили дополнительные подразделения в город Таль-Тамр.

Курдские вооруженные формирования: уничтожили турецкий танк в окрестностях Рас Аль-Айна на севере Хасаки.

Армия Турции: ведет разведку с воздуха в районе Африна; арестовала 20 предполагаемых сторонников ИГ, бежавших из САР, в Анкаре.

Провинция Алеппо

В северо-западной части провинции Алеппо, прежде всего – в районе кантона Африн, отмечается активизация передвижений самолетов ВВС Турции, передает Masar Press Agency. Предполагается, что Анкара тем самым намерена предупредить возможные нападения курдских бандгрупп на позиции своих вооруженных сил и союзных формирований в этой местности. Боевики Отрядов народной самообороны (YPG), который ранее удерживали кантон, не прекращают диверсии против турок в этом регионе в надежде снова захватить его. С этой целью курдские главари сформировали специальную группировку радикалов – так называемые «Силы освобождения Африна».

Провинция Идлиб

ВКС РФ возобновили авиаудары по расположениям террористических бандформирований на юго-западе Идлиба из-за очередных обстрелов джихадистов, предпринимаемых ими в нарушение действующего в регионе режима прекращения огня. Так, согласно информации Twitter-ресурса (@MasarPressNet), российская авиация провела бомбардировку укрепрайонов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в России) и других организаций из исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Аль-Фатира. Сведений о масштабе ущерба, причиненного боевикам, оппозиционное агентство не приводит. Напомним, и июле – августе текущего года из-за постоянных нарушений исламистами перемирия Сирийская арабская армия (САА) и ВКС РФ были вынуждены начать наступление, в ходе которого были освобождены Хан-Шейхун, Аль-Латаминский выступ и другие стратегические районы на южной окраине Идлибской зоны деэскалации.

Провинция Ракка

Турецкие силовики задержали в Анкаре 20 иностранных граждан, которые, как предполагается, являются сторонниками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), сообщает портал Middle East Eye. Причем все они – из Сирии. Также было установлено, что подозреваемые въехали на территорию Турции незаконно. Отмечается, что они скоро будут переданы в иммиграционное управление, сотрудники которого, скорее всего, депортируют их назад в САР. Предполагается, что джихадисты могли проникнуть в соседнюю республику в первую очередь из провинции Ракка, где ранее располагалась самопровозглашенная столица «халифата». Когда регион перешел под контроль курдских радикалов в 2017 году, там все равно остались и остаются в большом количестве подпольные ячейки ИГ.

Провинция Хасака

Правительственные войска направили дополнительные подразделения в город Таль-Тамр, расположенный между Рас Аль-Айном и Хасакой. По данным военного источника в Twitter (@michaelh992), туда, в частности, были передислоцированы мотострелковые части САА. Напомним, сирийские военные ранее заняли данный населенный пункт, после того как его покинули силы западной коалиции во главе с США и боевики YPG. В настоящее время армия САР также возвращает контроль над окрестными деревнями.

Курдский Twitter-канал Ronahi TV заявил, что радикалы Демократических сил Сирии (SDF)**** уничтожили танк турецких войск около поселения Баб Аль-Хайр, расположенного к юго-востоку от города Рас Аль-Айн на севере Хасаки. Таким образом, курды-боевики не прекращают провокации в безопасном коридоре, несмотря на то, что они сами взяли на себя обязательства по выводу собственных бандгрупп из этой зоны.

1 Организация запрещена на территории РФ.